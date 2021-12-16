Bingöl'deki öğrencilerden kitap ve kırtasiye bağışı yapan derneğe teşekkür

BİNGÖL (AA) - Bingöl'ün merkeze bağlı Elmalı köyündeki ilkokul öğrencileri, kendilerine kitap ve kırtasiye bağışı yapan Karamürsel Engelsiz Yaşam ve Farkındalık Derneğine teşekkür etti.

Dernek Başkanı Hatice Tiryaki, gazetecilere, kitapların insan hayatındaki önemine işaret ederek, bağışta kendilerine yardımcı olanlara teşekkürlerini iletti.

Tiryaki, insanların kitaptan hayat hissesi aldığını kaydetti.???????

AA / Melih Palas - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet