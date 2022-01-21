Bingöl'deki kayak merkezinde görevli JAK timleri, 414 olaya müdahale etti - Haberler
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Bingöl'deki kayak merkezinde görevli JAK timleri, 414 olaya müdahale etti

Bingöl'deki kayak merkezinde görevli JAK timleri, 414 olaya müdahale etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bingöl'deki Hesarek Kayak Merkezinde görevli JAK timleri, yaralanma ve mahsur kalma gibi toplamda 414 olaya müdahale etti.

BİNGÖL (İHA) - Bingöl'deki Hesarek Kayak Merkezinde görevli JAK timleri, yaralanma ve mahsur kalma gibi toplamda 414 olaya müdahale etti.

Bingöl İl Jandarma Komutanlığında görevli Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri, Hesarek Kayak Merkezi'nde birçok olaya müdahale etti. Geçtiğimiz 2021 yılı içerisinde Hesarek Kayak Merkezi'nde görev alan timler; 95 yaralanma, 316 pistte mahsur kalma, 2 yolda mahsur kalma ve 1 yamaç paraşütünün telesiyejde mahsur kalma olayına müdahale etti.

Timlerin 2022 yılı içinde de kayak merkezinde görevi başında olduğu bildirildi. - BİNGÖL

Bingöl'deki kayak merkezinde görevli JAK timleri, 414 olaya müdahale etti

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Jandarma Arama Kurtarma, Kayak Merkezi, Jandarma, Bingöl, 3. Sayfa, Haber

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