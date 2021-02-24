Bingöl'deki hayvanseverler satranç turnuvasıyla sokak hayvanlarına destek oldu
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Bingöl'deki hayvanseverler satranç turnuvasıyla sokak hayvanlarına destek oldu

24.02.2021 16:01 | Son Güncelleme: 24.02.2021 16:32
Bingöl'deki hayvanseverler satranç turnuvasıyla sokak hayvanlarına destek oldu

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde sokak hayvanlarına barınağı yapılması için satranç turnuvası düzenledi.

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde sokak hayvanlarına barınağı yapılması için satranç turnuvası düzenledi.

Kış aylarının en sert geçtiği bölgelerden biri olan Karlıova ilçesindeki hayvansever Suzan Öztürk öncülüğünde sokak hayvanlarına barınak yaptırılması çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda iş insanlarının desteğiyle 50 kişinin katılımıyla bir otelde sokak hayvanlarına destek verilmesine dikkat çekilmesi satranç turnuvası gerçekleştirildi.

Turnuvanın ardından dereceye giren ödülleri verilirken, gelen desteklerle hazırlanacak barınaklar ilçenin çeşitli noktalarına yerleştirilecek.

Hayvansever Suzan Öztürk, gazetecilere, turnuvayı düzenlemedeki amaçlarının sokak hayvanlarına dikkat çekebilmek olduğunu söyledi.

Karlıova'da kış şartları çok zor geçtiğini ve bunun da en çok sokak hayvanlarını zorladığını vurgulayan Öztürk, "Hem soğukla hem yemek bulmakla mücadele diyorlar. Satranç turnuvası düzenlememizdeki asıl maç, bir hayvan barınağının olmamasına dikkat çekmek." dedi.

Yarışmacılardan Özkan Bingöl de "Sokak hayvanlarına barınak yapılması için turnuva düzenlendi. Bu konuda herkesin duyarlı olmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bülent Temiz

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