Bingöl'deki hayvan pazarlarında arife günü yoğunluğu yaşanıyor
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Bingöl'deki hayvan pazarlarında arife günü yoğunluğu yaşanıyor

Bingöl'deki hayvan pazarlarında arife günü yoğunluğu yaşanıyor
Anadolu Ajansı / Rıdvan Korkulutaş - Haberler | Güncel

Bingöl'de Kurban Bayramı dolayısıyla hayvan pazarlarında hareketlilik yaşanıyor.

Bingöl'de Kurban Bayramı dolayısıyla hayvan pazarlarında hareketlilik yaşanıyor.

Kurbanlık almak için arife gününü bekleyen vatandaşlar, sabah saatlerinde hayvan pazarlarının yolunu tuttu.

Sıkı pazarlıkların da yaşandığı alışverişte kimi zaman yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında tokalaşma yerine sopa kullanıldığı görüldü.

Besicilerden Hakan Kılıç, AA muhabirine, 4 gündür hayvan pazarında satış yaptığını söyledi.

İyi seviyede satış gerçekleştirdiğini dile getiren Kılıç, "20 hayvan getirdim, 3'ü elimde kaldı. Satış gayet iyi, bir sıkıntımız yok." dedi.

Solhan ilçe merkezindeki hayvan pazarında satış yapan besici Bedri Keskin de geçen yıl daha fazla satış yaptığını belirterek, "50 keçi getirdim, 2'sini satabildim." diye konuştu.

Onur Körük de hayvan pazarına yaklaşık 40 büyükbaş hayvan getirdiğini anlatarak, "Şu ana kadar 5-6 tane hayvan satabildim. Bayramın 2. ve 3. gününün güzel geçmesini Allah'tan umut ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Rıdvan Korkulutaş

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