Bingöl'deki Gülbahar Baraj Gölü'nün yüzeyi dondu - Haberler
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Bingöl'deki Gülbahar Baraj Gölü'nün yüzeyi dondu

AA, Rıdvan Korkulutaş - Güncel
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Bingöl'deki Gülbahar Baraj Gölü'nün yüzeyi dondu

Bingöl'deki Gülbahar Baraj Gölü'nün yüzeyi buzla kaplandı.

BİNGÖL (AA) - Bingöl'deki Gülbahar Baraj Gölü'nün yüzeyi buzla kaplandı.

Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 10 dereceye kadar düştüğü kentte, Ağaçeli köyündeki Gülbahar Baraj Gölü'nün yüzeyi dondu.

Yaklaşık 5 santimetre buz kalınlığının oluştuğu baraj gölü, çevresindeki karlı dağlarla güzel manzara oluşturdu.

Yüzeyi donan baraj gölündeki manzara drone ile görüntülendi.

Bingöl'deki Gülbahar Baraj Gölü'nün yüzeyi dondu

Bingöl'deki Gülbahar Baraj Gölü'nün yüzeyi dondu

Bingöl'deki Gülbahar Baraj Gölü'nün yüzeyi dondu

Bingöl'deki Gülbahar Baraj Gölü'nün yüzeyi dondu

AA / Rıdvan Korkulutaş - Güncel

Bingöl, Baraj, Güncel, Haberler

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