Bingöl'deki Gülbahar Baraj Gölü'nün yüzeyi dondu
AA, Rıdvan Korkulutaş - Güncel
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Bingöl'deki Gülbahar Baraj Gölü'nün yüzeyi buzla kaplandı.
BİNGÖL (AA) - Bingöl'deki Gülbahar Baraj Gölü'nün yüzeyi buzla kaplandı.
Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 10 dereceye kadar düştüğü kentte, Ağaçeli köyündeki Gülbahar Baraj Gölü'nün yüzeyi dondu.
Yaklaşık 5 santimetre buz kalınlığının oluştuğu baraj gölü, çevresindeki karlı dağlarla güzel manzara oluşturdu.
Yüzeyi donan baraj gölündeki manzara drone ile görüntülendi.