Bingöl'deki 'Geçici Özel Güvenlik Bölgesi' Uygulaması Uzatıldı

BİNGÖL'de merkez ve ilçelere bağlı 26 yerdeki 'Geçici Özel Güvenlik Bölgesi' uygulaması, 15 gün süreyle uzatıldı.

Bingöl merkez ve Adaklı, Genç, Karlıova, Kiğı, Solhan, Yayladere, Yedisu ilçeleri kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonlar nedeniyle daha önce önce 26 yerde uygulanan 'Geçici Özel Güvenlik Bölgesi' uygulamasının süresi, 24 Ocak'a kadar uzatıldı. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, şöyle denildi:

"Bingöl ili sınırları içinde faaliyet gösteren bölücü terör örgütü ve diğer terör örgütlerinin son zamanlarda yapmış oldukları terör ve yıldırma eylemleri, ilimizin sosyal ve ekonomik gelişmesini de olumsuz etkilemeye başlamıştır. Bu eylemler neticesinde vatandaşlarımız, ekonomik, sosyal faaliyetlerini yürütme ve seyahat etme haklarını kullanmaktan mahrum kalmıştır. Günlük hayatları olumsuz etkilenen vatandaşlarımız büyük mağduriyet yaşamaktadırlar. Valiliğimiz, öncelikle vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması, mevcut huzur ve güven ortamının devam ettirilmesi, devletimizin ve milletimizin her türlü terörist tehdidi ve saldırıdan korunması maksadıyla bölgesinde emniyet ve asayiş temin etmek için ilgili mevzuat çerçevesinde her türlü tedbiri almaktadır."

Açıklamada, 'Geçici Özel Güvenlik Bölgesi' yerleri ise şöyle sıralandı:

"Merkezde Ortaçanak, Hasar Yaylası, Hasar Tepe, Feratan, Çır Yaylası, Merdiven Deresi, Monçü Deresi bölgeleri, Adaklı ilçesinde bulunan Şeytan Dağları, Şeytan Deresi, İlbey, Maltepe Vadisi (Sevkar) bölgesinde, Genç ilçesinde bulunan, Sağgöze, Büyükçağ, Yeniyazı, Dikpınar, Derman ve Şekeran bölgelerinde, Solhan ilçesinde, Yenibaşak Doğuyeli bölgesinde, Yayladere ilçesinde, Horivanik Deresi, Tahkim Deresi (Pohus Vadisi), Kırköy Ormanları, Manav Deresi ve Güneşlik Gökçedal bölgesinde, Kiğı ilçesinde Çomakderesi bölgesinde, Karlıova ilçesinde Karacehennem Ormanları bölgesinde, Yedisu ilçesinde ise Akımlı Yaylası bölgesi." - Bingöl

Kaynak: DHA