Bingöl'deki Feci Kazada Ölü Sayısı 8'e Yükseldi

Bingöl'de kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada ölü sayısı 8'e yükselirken, 7 kişinin ise tedavisi sürüyor. Kaza, bugün Bingöl-Solhan yolu Şeref mevkiinde meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, Solhan'dan Elazığ'daki taziyeye gitmek için yola çıkan 23 K 2946 plakalı kamyonet, karşı yönden gelen 46 D 9898 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada 2'si çocuk 5 kişi öldü, 10 kişi yaralanmıştı. Bingöl Devlet Hastanesine kaldırılan 3 kişi daha yaşamını yitirdi. Kazada ölü sayısı 8'e yükseldi. 7 yaralının ise tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

(Muhammet Ali Çiftçi/İHA)