Bingöl'deki depremzedelere psikososyal destek
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Bingöl'deki depremzedelere psikososyal destek

Bingöl'de 5,7 büyüklüğündeki depremden etkilenen vatandaşlara Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından psikososyal destek veriliyor.

Bingöl'deki depremzedelere psikososyal destek
16.06.2020 15:07 | Son Güncelleme: 16.06.2020 15:28

Bingöl'de 5,7 büyüklüğündeki depremden etkilenen vatandaşlara Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından psikososyal destek veriliyor.

İlde önceki gün yaşanan, merkez üssü Karlıova ilçesi olan ve güvenlik korucusu Cengiz Pullu'nun şehit olduğu, 35 kişinin yaralandığı depremin yaralarının sarılması için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla başlatılan çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde psikolog, sosyolog ve psikolog danışmanlardan oluşan 7 ekip, depremden etkilenen Karlıova ve Yedisu ilçeleri ile köylerde,

depremzede yetişkin ve çocuklarla birebir görüşme gerçekleştiriyor.

Şehit güvenlik korucusunun ailesine de psikolojik destek

Ekipler ayrıca depremde şehit olan 4 çocuk babası güvenlik korucusu Pullu'nun ailesine de psikososyal destek hizmeti veriyor.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mehmet Emin Çakan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, depremden etkilenen yaklaşık 100 aileyle, ekiplerin birebir görüştüğünü belirterek, bu görüşmeler sırasında bakıma ve yardıma ihtiyaç duyan ailelerin de tespit edilmeye başlandığını söyledi.

Bakanlığın talimatıyla barınma ve desteğe ihtiyaç duyan engelli ve yaşlılar ile çocukları Bingöl'e getireceklerini ifade eden Çakan, "Depremin hemen ardından İl Müdürlüğümüz bünyesinde 7 ekibi Yedisu ve Karlıova ilçesine gönderdik. Burada ilk olarak çocuklarla görüşen ekiplerimiz, çocuklara psikolojik destek vermeye başladı. Yapılacak çalışmalar sonucunda ekonomik anlamda desteğe ihtiyaç duyan ailelere ise yine Bakanlık talimatınca 3 bin ile 5 bin lira arasında maddi destek verilecek." diye konuştu.

Çakan, deprem bölgesindeki ekiplerin, depremzede aile ve çocuklara psikososyal desteğinin süreceğini kaydetti.

Öte yandan depremden etkilenen bölgede, AFAD ve Türk Kızılay ekipleri de psikososyal destek hizmeti veriyor.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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