Bingöl'deki depremde iki köyde evler yıkıldı: 9 yaralı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Bingöl'deki depremde iki köyde evler yıkıldı: 9 yaralı

Bingöl'de meydana gelen 5.7 büyüklüğündeki depremden ilk gelen bilgilere göre iki köyde bazı evler çöktü, 9 kişi yaralandı.

Bingöl'deki depremde iki köyde evler yıkıldı: 9 yaralı
14.06.2020 19:02 | Son Güncelleme: 14.06.2020 19:12

Bingöl'de meydana gelen 5.7 büyüklüğündeki depremden ilk gelen bilgilere göre iki köyde bazı evler çöktü, 9 kişi yaralandı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 17.24'te merkez üssü Bingöl'ün Karlıova ilçesi olan 5.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde Karlıova ilçesine komşu Yedisu ilçesine bağlı Elmalı ve Dinarbey köyünde 10 ev çöktü. Karlıova ilçesine bağlı Kaynarpınar köyünde ise karakoldaki iki gözetleme kulesi çöktü. 2'si güvenlik görevlisi 9 kişi yaralandı, 1 güvenlik görevlisinin ise göçük altında kaldığı kurtarma çalışması yapıldığı öğrenildi.

Vali Kadir Ekinci yaptığı açıklamada, "Yedisu ile Karlıova arasında bulunan Kaynarpınar merkezli çok kuvvetli hissedilen bir deprem meydana geldi. İki köyümüzde 10 ev çöktü, 7 vatandaşımız yaralı kurtuldu. Kaynarpınar köyünde ise karakola ait iki gözetleme kulemiz çöktü göçük altında kalan 3 güvenlik görevlimizden 2'si kurtarıldı, birini kurtarma çalışması sürüyor" dedi. - BİNGÖL

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Son Dakika: HDP'nin yürüyüş çağrısı üzerine giriş-çıkışların sınırlandırıldığı il sayısı 9'a yükseldi Haber
Son Dakika: HDP'nin yürüyüş çağrısı üzerine giriş-çıkışların sınırlandırıldığı il sayısı 9'a yükseldi
Talihsiz Mehmetçik! Nöbet tutarken önce silahı çalındı ardından darbedildi Haber
Talihsiz Mehmetçik! Nöbet tutarken önce silahı çalındı ardından darbedildi
Polisler, cinsel içerikli film çekilirken stüdyoyu bastı Haber
Polisler, cinsel içerikli film çekilirken stüdyoyu bastı
Son Dakika: Bingöl'de 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi! 10 ev çöktü, 9 kişi yaralandı Haber
Son Dakika: Bingöl'de 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi! 10 ev çöktü, 9 kişi yaralandı
Memura ve emekliye zam geliyor! İşte Temmuz'da yapılacak zam miktarları Haber
Memura ve emekliye zam geliyor! İşte Temmuz'da yapılacak zam miktarları
Normalleşmeyle beraber Diyarbakır'da 450 vaka görüldü, 650 kişi ise karantinada Haber
Normalleşmeyle beraber Diyarbakır'da 450 vaka görüldü, 650 kişi ise karantinada
Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'a ahlak dışı saldırıda bulunan saldırgan gözaltına alındı
Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'a ahlak dışı saldırıda bulunan saldırgan gözaltına alındı
Koronavirüsü yenip taburcu olmuştu! Gelen fatura isyan ettirdi: Keşke kurtulmasaydım
Koronavirüsü yenip taburcu olmuştu! Gelen fatura isyan ettirdi: Keşke kurtulmasaydım
Şüphelinin, muhabirin 'Neden vurdun?' sorusuna verdiği yanıt şaşkına çevirdi
Şüphelinin, muhabirin "Neden vurdun?" sorusuna verdiği yanıt şaşkına çevirdi
Prof. Dr. Ceyhan: Sokağa çıkma yasağı kaldırılınca kene ısırmaları arttı
Prof. Dr. Ceyhan: Sokağa çıkma yasağı kaldırılınca kene ısırmaları arttı
Son Dakika: Türkiye'de 13 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 14 kişi hayatını kaybetti, 1459 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 13 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 14 kişi hayatını kaybetti, 1459 yeni vaka tespit...
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü artışa geçen vakaları değerlendirdi: Hiçbirimiz güvende değiliz
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü artışa geçen vakaları değerlendirdi: Hiçbirimiz güvende değiliz
Beşiktaşlı Burak Yılmaz, Antalyaspor maçını tribünde izledi
Beşiktaşlı Burak Yılmaz, Antalyaspor maçını tribünde izledi
Prof. Dr. Özlü önlemleri azaltanları açık açık uyardı: Vaka artışı sürerse tedbirler döner
Prof. Dr. Özlü önlemleri azaltanları açık açık uyardı: Vaka artışı sürerse tedbirler döner
Ahmet Nur Çebi: Abdullah Avcı'nın tazminatı 30 milyon TL ve iş bulana kadar bunu ödemek zorundayız
Ahmet Nur Çebi: Abdullah Avcı'nın tazminatı 30 milyon TL ve iş bulana kadar bunu ödemek zorundayız
İstanbul'un göbeğinde feci kaza! Alman iş adamı gözaltına alındı
İstanbul'un göbeğinde feci kaza! Alman iş adamı gözaltına alındı
Premier Lig'in başlamasına günler kala Norwich Cityli oyuncuda koronavirüs tespit edildi
Premier Lig'in başlamasına günler kala Norwich Cityli oyuncuda koronavirüs tespit edildi
Son Dakika: Depremde bir karakolun gözetleme kulesi yıkıldı! 3 güvenlik görevlisi yaralandı
Son Dakika: Depremde bir karakolun gözetleme kulesi yıkıldı! 3 güvenlik görevlisi yaralandı
Evlere dadanan hırsız, çamaşır makinesini içindeki elbiselerle çaldı
Evlere dadanan hırsız, çamaşır makinesini içindeki elbiselerle çaldı
Türk askeri, Libya'da siviller için tehdit oluşturan mayınları temizlemeye başladı
Türk askeri, Libya'da siviller için tehdit oluşturan mayınları temizlemeye başladı
CZN Burak, 'Bana televizyon alacak yok mu?' diyen fenomen Alp Kılınç'ın evine televizyon gönderdi
CZN Burak, "Bana televizyon alacak yok mu?" diyen fenomen Alp Kılınç'ın evine televizyon gönderdi
Emniyetin operasyon düzenlediği evde FETÖ üyeleri gizli bölmelerde yakalandı
Emniyetin operasyon düzenlediği evde FETÖ üyeleri gizli bölmelerde yakalandı
Kayıp Afgan çobanın cansız bedeni, boş su kuyusunda bulundu
Kayıp Afgan çobanın cansız bedeni, boş su kuyusunda bulundu
Turizmin başkenti Antalya güvenli tatilde ilk sırada
Turizmin başkenti Antalya güvenli tatilde ilk sırada
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Kurban etinden koronavirüs bulaşmaz ancak kurbanı kesen kişi virüs taşıyorsa risk mevcut
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Kurban etinden koronavirüs bulaşmaz ancak kurbanı kesen kişi virüs taşıyorsa risk...
Bingöl Karlıova'da meydana gelen 5,8'lik deprem sonrası artçılar devam ediyor
Bingöl Karlıova'da meydana gelen 5,8'lik deprem sonrası artçılar devam ediyor
Bingöl Karlıova'da meydana gelen depremden ilk görüntüler
Bingöl Karlıova'da meydana gelen depremden ilk görüntüler
Ne zamana kadar maske takacağız? Bilim Kurulu Üyesi tarih verdi
Ne zamana kadar maske takacağız? Bilim Kurulu Üyesi tarih verdi
Trump'ın su içerken zor anlar yaşaması, uzmanlar tarafından beyninde sorun olduğu şeklinde yorumlandı
Trump'ın su içerken zor anlar yaşaması, uzmanlar tarafından beyninde sorun olduğu şeklinde yorumlandı
20 yaşındaki genç kız, hamile olduğunu doğum yapınca anladı
20 yaşındaki genç kız, hamile olduğunu doğum yapınca anladı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Mehmet Muş Halife Hafter Enis Berberoğlu Musa Farisoğulları
Magazin Lara Sezen Aksu Kenan Doğulu Serenay Sarıkaya
Spor Tamer Tuna Okan Buruk Bülent Uygun Sergen Yalçın Hikmet Karaman
Daha Fazla Deprem Bingöl Jandarma Karlıova
Şu an buradasınız: Bingöl'deki depremde iki köyde evler yıkıldı: 9 yaralı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.6.2020 19:26:20. #1.15#
title