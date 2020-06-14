Bingöl'deki depremde iki gözetleme kulesi çöktü: 3 yaralı Bingöl'ün Karlıova ilçesinde meydana gelen 5.7 büyüklüğündeki depremde karakola ait iki gözetleme kulesinin çökmesi nedeniyle 3 güvenlik korucusu yaralandı.

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde meydana gelen 5.7 büyüklüğündeki depremde karakola ait iki gözetleme kulesinin çökmesi nedeniyle 3 güvenlik korucusu yaralandı.

Bingöl Valiliğinden yapılan açıklamada, "Bugün saat 17.24'te merkez üssü Yedisu ile Karlıova arasında bulunan Kaynarpınar Köyünde 5.7 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir. Kaynarpınar köyünde karakola ait iki gözetleme kulesi çökmüş ve üç güvenlik korucumuz yaralanmıştır. Tüm köy ve ilçelerimizde hasar tespit çalışmaları devam etmektedir" denildi. - BİNGÖL

Kaynak: İHA