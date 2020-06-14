Bingöl'deki depremde 2 gözetleme kulesi çöktü: 3 yaralı Bingöl'deki depremde 2 gözetleme kulesi çöktü: 3 yaralı Bingöl valiliği tarafından yapılan açıklamada: "Bugün saat 17.24'te merkez üssü Yedisu ile Karlıova arasında bulunan kaynarpınar Köyünde 5.7 şiddetinde deprem meydana gelmiştir.

Bingöl'deki depremde 2 gözetleme kulesi çöktü: 3 yaralı

BİNGÖL - Bingöl valiliği tarafından yapılan açıklamada: "Bugün saat 17.24'te merkez üssü Yedisu ile Karlıova arasında bulunan kaynarpınar Köyünde 5.7 şiddetinde deprem meydana gelmiştir. Kaynarpınar köyünde karakola ait iki gözetleme kulesi çökmüş ve üç güvenlik korucumuz yaralanmıştır. Tüm köy ve ilçelerimizde hasar tespit çalışmaları devam etmektedir"denildi.

Kaynak: İHA