Bingöl'deki depremde 2 gözetleme kulesi çöktü: 3 yaralı
Bingöl'deki depremde 2 gözetleme kulesi çöktü: 3 yaralı Bingöl valiliği tarafından yapılan açıklamada: "Bugün saat 17.24'te merkez üssü Yedisu ile Karlıova arasında bulunan kaynarpınar Köyünde 5.7 şiddetinde deprem meydana gelmiştir.
14.06.2020 18:12 | Son Güncelleme: 14.06.2020 18:38
Bingöl'deki depremde 2 gözetleme kulesi çöktü: 3 yaralı
BİNGÖL - Bingöl valiliği tarafından yapılan açıklamada: "Bugün saat 17.24'te merkez üssü Yedisu ile Karlıova arasında bulunan kaynarpınar Köyünde 5.7 şiddetinde deprem meydana gelmiştir. Kaynarpınar köyünde karakola ait iki gözetleme kulesi çökmüş ve üç güvenlik korucumuz yaralanmıştır. Tüm köy ve ilçelerimizde hasar tespit çalışmaları devam etmektedir"denildi.
Kaynak: İHA