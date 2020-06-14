Bingöl'deki deprem Varto'da da hissedildi
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Bingöl'deki deprem Varto'da da hissedildi

Bingöl'deki deprem Varto'da da hissedildi Bingöl'ün Karlıova ilçesinde meydana gelen 5.7 büyüklüğündeki deprem, Muş'un Varto ilçesinde de büyük korkuya neden oldu.

14.06.2020 17:54 | Son Güncelleme: 14.06.2020 18:30

Bingöl'deki deprem Varto'da da hissedildi

MUŞ - Bingöl'ün Karlıova ilçesinde meydana gelen 5.7 büyüklüğündeki deprem, Muş'un Varto ilçesinde de büyük korkuya neden oldu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamada, bugün saat 17.24 sıralarında Bingöl'ün Karlıova ilçesinde 5.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği belirtildi. Çevre il ve ilçelerde de hissedilen deprem, büyük korkuya neden oldu. Muş'un Varto ilçesinde de şiddetli bir şekilde hissedilen depremden dolayı vatandaşlar kısa sürede kendilerini dışarı attı. Şimdiye kadar herhangi bir can ve mal kaybının yaşanmadığı Varto ilçesinde, tespit çalışması başlatıldı.

Bingöl'deki deprem Varto'da da hissedildi

Kaynak: İHA

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