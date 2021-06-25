Bingöl'deki deprem Elazığ'da hissedildi
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Bingöl'deki deprem Elazığ'da hissedildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bingöl'de meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki deprem Elazığ'da da hissedildi.

Bingöl'de meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki deprem Elazığ'da da hissedildi.

AFAD Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 21.28 sıralarında Bingöl'ün Kiğı ilçesi merkez üssü olan 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği, 15 kilometre olarak bildirildi. Deprem Elazığ'da da hissedildi. Vatandaşlar evlerini terk ederek sokaklara çıktı. Bazı vatandaşlar ise içeri girmekte tereddüt ederek bir süre dışarıda oturdu.

(Ahmet Mücahid Kantarcıoğlu/İHA)

Bingöl'deki deprem Elazığ'da hissedildi
Bingöl'deki deprem Elazığ'da hissedildi
Bingöl'deki deprem Elazığ'da hissedildi
Bingöl'deki deprem Elazığ'da hissedildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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