Bingöl'deki deprem anı güvenlik kameralarına yansıdı - Bingöl'deki deprem anı güvenlik kameralarına yansıdı Bingöl'ün Karlıova ilçesi merkezli meydana gelen 4.3 şiddetindeki deprem, bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

- Bingöl'deki deprem anı güvenlik kameralarına yansıdı

BİNGÖL - Bingöl'ün Karlıova ilçesi merkezli meydana gelen 4.3 şiddetindeki deprem, bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Afet ve Acil Durum Başkanlığı Deprem Dairesinin açıkladığı verilere göre, bugün saat 09.38'de merkez üssü Bingöl Karlıova ilçesi olan 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Meydana gelen depremde vatandaşlar kendini sokağa atarken, deprem anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına da saniye saniye yansıdı. Depremde markette bulunan reyonlar sallanırken, içerde bulunan personelin deprem sonrası dışarı çıkması da görüntülere yansıdı.

Valilik: "Herhangi bir hasar oluşmadı"

Yaşanan depremin ardından Bingöl Valisi Kadir Ekinci yaptığı açıklamada, "Saat 09.38'de merkezi Karlıova/Kazanlı olan 4.3 büyüklüğünde bir deprem yaşadık. Yapılan ilk değerlendirmelerde depreme bağlı herhangi bir hasarın oluşmadığı tespit edilmiştir. Allah milletimizi her türlü felaketten muhafaza etsin"dedi.

Kaynak: İHA