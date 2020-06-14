Bingöl'deki deprem
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Bingöl'deki deprem

Bingöl'de saat 17.24'te merkez üstü Bingöl Karlıova-Yedisu arası Kaynarpınar köyü olan 5,7 büyüklüğündeki depremde Yedisu ilçesine bağlı Elmalı ve Dinarbey köylerinde bazı ev ve ahırlarda çökme meydana geldi.

Bingöl'deki deprem
14.06.2020 20:29 | Son Güncelleme: 14.06.2020 21:24

Bingöl'de saat 17.24'te merkez üstü Bingöl Karlıova-Yedisu arası Kaynarpınar köyü olan 5,7 büyüklüğündeki depremde Yedisu ilçesine bağlı Elmalı ve Dinarbey köylerinde bazı ev ve ahırlarda çökme meydana geldi.

Deprem dolaysıyla ilçede bazı yollarda yarıklar oluştu.

Yedisu Kaymakamı Oğuzhan Ocak, depremden etkilenen köylerde incelemede bulundu.

Kaynak: AA

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