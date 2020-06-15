Bingöl'deki 5.6'lık ikinci deprem, Elazığ'da kuvvetli hissedildi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Bingöl'deki 5.6'lık ikinci deprem, Elazığ'da kuvvetli hissedildi

- Bingöl'deki 5.6'lık ikinci deprem, Elazığ'da kuvvetli hissedildi Bingöl'ün Karlıova ilçesinde meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki deprem Elazığ'da da hissedilirken, vatandaşlar ise korku dolu anlar yaşadıklarını belirtti.

15.06.2020 11:36 | Son Güncelleme: 15.06.2020 11:51

- Bingöl'deki 5.6'lık ikinci deprem, Elazığ'da kuvvetli hissedildi

ELAZIĞ - Bingöl'ün Karlıova ilçesinde meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki deprem Elazığ'da da hissedilirken, vatandaşlar ise korku dolu anlar yaşadıklarını belirtti.

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde dün yaşanan 5.7'lik depremin ardından bugün saat 09.51'de 5.6 büyüklüğünde ikinci büyük sarsıntı oldu. Deprem bir çok ilden olduğu gibi Elazığ'da da hissedildi. Vatandaşlar ise korku dolu anlar yaşadıklarını belirterek, kendilerini panikle dışarı attıklarını aktardı.

"Dışarı kaçamadık, yakalandığımız anda panikledik, yerimizde durduk"

Depreme iş yerinde yakalandığını ve şiddetli sarsıntı nedeniyle hareket edemediğini dile getiren Zeynel Temurbağ, " Sürekli sallanıyoruz. Allah, sonumuzu hayır etsin. Deprem oldu biz de iş yerinde yakalandık, panikledik. Bu sene depremlerden dolayı bayağı yorulduk. Dışarı kaçamadık, yakalandığımız anda panikledik, yerimizde durduk" dedi.

Vatandaşlardan Baki Şimşek ise " Dükkanın önünde depreme yakalandık. Millet de biraz tedirgin oldu, çıktılar ama artık daha alıştılar. Hem depreme hem de salgın nedeniyle insanlar da ne yapacağını şaşırmış ve ortada kalmış vaziyetteyiz. Depremin korkusu, tedirginliği var. Millet dışarı çıktığı gibi biz de dışarı kapının önüne çıktık" diye konuştu.

Bingöl'deki 5.6'lık ikinci deprem, Elazığ'da kuvvetli hissedildi

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Yeni Zelanda'da gençlere cinsel içerikli filmler ile gerçek hayatın farkını öğretmek için kamu spotu çekildi Haber
Yeni Zelanda'da gençlere cinsel içerikli filmler ile gerçek hayatın farkını öğretmek için kamu spotu çekildi
Antalya'da zehirli yılanlar vatandaşı tedirgin ediyor Haber
Antalya'da zehirli yılanlar vatandaşı tedirgin ediyor
Camilerden anons yapıldı, valiler çok net uyardı! 9 ilimiz yeniden salgının esiri Haber
Camilerden anons yapıldı, valiler çok net uyardı! 9 ilimiz yeniden salgının esiri
Model Didem Soydan, kendisine 'Pornocu' diyen Erol Köse'den şikayetçi oldu Haber
Model Didem Soydan, kendisine "Pornocu" diyen Erol Köse'den şikayetçi oldu
Emine Erdoğan, Paraguay Devlet Başkanı'nın eşinin yardım talebine anında karşılık verdi Haber
Emine Erdoğan, Paraguay Devlet Başkanı'nın eşinin yardım talebine anında karşılık verdi
Sulakyurt Belediye Başkanı'nın ilçede vaka görülmemesine gösterdiği gerekçe gülümsetti Haber
Sulakyurt Belediye Başkanı'nın ilçede vaka görülmemesine gösterdiği gerekçe gülümsetti
Oğlunun cansız bedeniyle karşılaşan anne, 'Bu eve nasıl gireyim?' diye ağladı
Oğlunun cansız bedeniyle karşılaşan anne, "Bu eve nasıl gireyim?" diye ağladı
HDP'nin yürüyüş çağrısı üzerine giriş-çıkışların sınırlandırıldığı il sayısı 10'a yükseldi
HDP'nin yürüyüş çağrısı üzerine giriş-çıkışların sınırlandırıldığı il sayısı 10'a yükseldi
Mayıs ayında yabancılar arasında en çok konut İranlılara satıldı
Mayıs ayında yabancılar arasında en çok konut İranlılara satıldı
Polonya yanlışlıkla Çekya'yı işgal etti
Polonya yanlışlıkla Çekya'yı işgal etti
Mezarlıkta görüntülenen üçgen başlı yılan, büyük korku yarattı
Mezarlıkta görüntülenen üçgen başlı yılan, büyük korku yarattı
Bingöl'deki depreme kapalı mekanda yakalanan Soylu, kendisini dışarı attı
Bingöl'deki depreme kapalı mekanda yakalanan Soylu, kendisini dışarı attı
Muslera'nın sakatlığının ardından Galatasaray, 10 yıl sonra kaleci arayışlarına başlayacak
Muslera'nın sakatlığının ardından Galatasaray, 10 yıl sonra kaleci arayışlarına başlayacak
AK Parti'den oy oranlarını düşük gösteren anketlere tepki: Nereye gitti bu oylar?
AK Parti'den oy oranlarını düşük gösteren anketlere tepki: Nereye gitti bu oylar?
Domuz bağına yakalanan ayı, 4 saatlik çalışmayla kurtarılabildi
Domuz bağına yakalanan ayı, 4 saatlik çalışmayla kurtarılabildi
Mehmet Metiner, Gökçek için söylediği 'Parsel parsel sattı' sözlerine açıklık getirdi
Mehmet Metiner, Gökçek için söylediği "Parsel parsel sattı" sözlerine açıklık getirdi
İki mahallenin gençleri arasında çatışma çıktı! 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı
İki mahallenin gençleri arasında çatışma çıktı! 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı
Şef Arda Türkmen, 15 yaş küçük sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
Şef Arda Türkmen, 15 yaş küçük sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
'Geçinemiyorum' diyen Demet Akalın, Okan Kurt'la iki farklı araçla Nişantaşı'na geldi
"Geçinemiyorum" diyen Demet Akalın, Okan Kurt'la iki farklı araçla Nişantaşı'na geldi
Haftaya düşüşle başlayan gram altın 378,3 liradan işlem görüyor
Haftaya düşüşle başlayan gram altın 378,3 liradan işlem görüyor
Kastamonu ve Bursa'da koronavirüs vakaları artınca valiliklerden uyarı geldi
Kastamonu ve Bursa'da koronavirüs vakaları artınca valiliklerden uyarı geldi
Ahmet Çakar'dan Rizespor maçı sonrası gündemi sarsacak iddia: Galatasaray'a operasyon çekiyorlar
Ahmet Çakar'dan Rizespor maçı sonrası gündemi sarsacak iddia: Galatasaray'a operasyon çekiyorlar
Dünyanın en pahalı meyvesi olan Densuke karpuzu, 2 bin dolara satıldı
Dünyanın en pahalı meyvesi olan Densuke karpuzu, 2 bin dolara satıldı
Rıdvan Dilmen, Muslera'nın ayağının kırılmasına neden olan VAR protokolüne isyan etti: 1.5 yıldır bas bas bağırıyorum
Rıdvan Dilmen, Muslera'nın ayağının kırılmasına neden olan VAR protokolüne isyan etti: 1.5 yıldır bas bas...
Oğulcan Engin, sevgilisi Ezgi Eyüboğlu ile fotoğrafını paylaştı! Seda Sayan ve Sinan Engin'den yorum gecikmedi
Oğulcan Engin, sevgilisi Ezgi Eyüboğlu ile fotoğrafını paylaştı! Seda Sayan ve Sinan Engin'den yorum gecikmedi
Van'da bir 'gizli taziye' olayı daha! Bir kişide koronavirüs tespit edildi, mahalle karantinaya alındı
Van'da bir "gizli taziye" olayı daha! Bir kişide koronavirüs tespit edildi, mahalle karantinaya alındı
Kooperatif kuran köylüler ürettikleri peynirleri Türkiye'ye satıyor
Kooperatif kuran köylüler ürettikleri peynirleri Türkiye'ye satıyor
Volkan Demirel'den Muslera'ya geçmiş olsun mesajı
Volkan Demirel'den Muslera'ya geçmiş olsun mesajı
Avrupa'da koronanın en son bulaştığı ülke olan Karadağ'da 21 gün sonra vaka tespit edildi
Avrupa'da koronanın en son bulaştığı ülke olan Karadağ'da 21 gün sonra vaka tespit edildi
Ayağı iki yerden kırılan Muslera, doğum gününde ameliyat olacak
Ayağı iki yerden kırılan Muslera, doğum gününde ameliyat olacak
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Fahrettin Koca Enis Berberoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Musa Farisoğulları
Magazin Sibel Can Gülben Ergen Acun Ilıcalı Yasmin Erbil
Spor Semih Özsoy Lionel Messi Nihat Özdemir Ahmet Ağaoğlu Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Bingöl Deprem Karlıova Galatasaray
Şu an buradasınız: Bingöl'deki 5.6'lık ikinci deprem, Elazığ'da kuvvetli hissedildi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.6.2020 12:26:33. #1.15#
title