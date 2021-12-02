Bingöl'de zorunlu kış lastiği denetimi yapıldı - Haberler
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Bingöl'de zorunlu kış lastiği denetimi yapıldı

AA / Rıdvan Korkulutaş - Haberler | Güncel
Bingöl'de zorunlu kış lastiği denetimi yapıldı

Bingöl'de zorunlu kış lastiği uygulamasının başlaması nedeniyle denetim gerçekleştirildi.

BİNGÖL (AA) - Bingöl'de zorunlu kış lastiği uygulamasının başlaması nedeniyle denetim gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kentin çeşitli noktalarında başta otobüsler olmak üzere yük ve yolcu taşımacılığı yapan ticari araçların lastiklerini kontrol etti.

Ekiplerce, kış lastiği kullanımının gerekliliğinin anlatıldığı denetimlerde, araçların kış lastiği kullanımı kontrol edildi, lastik ölçümü yapıldı.

Denetimlerde, sürücülere bilgilendirici broşürler de verildi.

Bingöl'de zorunlu kış lastiği denetimi yapıldı

Bingöl'de zorunlu kış lastiği denetimi yapıldı

Bingöl'de zorunlu kış lastiği denetimi yapıldı

Bingöl'de zorunlu kış lastiği denetimi yapıldı

AA / Rıdvan Korkulutaş - Son Dakika Haberleri

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