Zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı

Anadolu Ajansı / Rıdvan Korkulutaş - Haberler | Güncel

Bingöl'de üç otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Bingöl'de üç otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

15 Temmuz Direniş Meydanı kavşağında, sürücülerinin adı henüz belirlenemeyen 21 BN 549, 34 DY 3650 ve 12 AAF 780 plakalı otomobiller çarpıştı.

Kazada yaralanan 1 kişi, 112 Acil Servis ekibince Bingöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazanın ardından polis, çevrede güvenlik önlemi aldı.

Zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı
Zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı
Zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı
Zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Rıdvan Korkulutaş

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Murat Kurum Mario Draghi Meral Akşener Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ebru Gündeş Şeyma Subaşı Kaan Yıldırım Mustafa Üstündağ
Spor Muslera Bülent Uygun Ünal Karaman Hamza Hamzaoğlu Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.4.2021 19:04:18. #1.14#

title