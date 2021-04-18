Zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı
Bingöl'de üç otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Bingöl'de üç otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
15 Temmuz Direniş Meydanı kavşağında, sürücülerinin adı henüz belirlenemeyen 21 BN 549, 34 DY 3650 ve 12 AAF 780 plakalı otomobiller çarpıştı.
Kazada yaralanan 1 kişi, 112 Acil Servis ekibince Bingöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazanın ardından polis, çevrede güvenlik önlemi aldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Rıdvan Korkulutaş