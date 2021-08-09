BİNGÖL'DE YÜZEN ADALARA 7 AYDA 30 BİN ZİYARETÇİ
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BİNGÖL'DE YÜZEN ADALARA 7 AYDA 30 BİN ZİYARETÇİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BİNGÖL'ün Solhan ilçesine bağlı Hazarşah köyü Aksakal mezrasındaki Turnalar Gölü'nde bulunan birbirinden bağımsız yüzen adaları, 7 ayda, 30 bin kişi ziyaret etti.

BİNGÖL'ün Solhan ilçesine bağlı Hazarşah köyü Aksakal mezrasındaki Turnalar Gölü'nde bulunan birbirinden bağımsız yüzen adaları, 7 ayda, 30 bin kişi ziyaret etti.

Solhan'a bağlı Hazarşah köyü Aksakal mezrasında bulunan Turnalar Gölü'ndeki birbirinden bağımsız yüzen adalar, komşu illerden gelen ziyaretçilerin ilgi odağı olmayı sürdürüyor. Dünyada benzerine çok az rastlanan ve 'tabiat varlığı' olarak koruma altına alınan yüzen adalar, kentin sembol yerleri arasında yer alıyor. Dört mevsim turistlerin akının uğrayan yüzen adaları pandemiye rağmen 7 ayda 30 bin kişi ziyaret etti. Özellikle hafta sonları yoğunluğun yaşandığı göle gelenler, piknik yapıp hatıra fotoğrafı çekilerek zamanlarını değerlendiriyor.

Ailesiyle birlikte Ankara'dan yüzen adaları görmeye gelen Murat Tulmaç, 'Aslen Vanlıyım Ankara'da yaşıyorum, memleketime gitmek için Ankara'dan çıktık yola. 20 yıl önce yüzen adaları televizyonda görmüştük merak edip gelip görelim istedik. Yüzen adalar doğa harikası bir yer. Gelmek isteyenlere tavsiye ederim' dedi.

Diyarbakır'dan gelen Kamuran Dağ da, 'Yıllardır yüzen adayı merak ediyordum, gelmek istiyordum nasip bugüneymiş çok güzel bir manzarası ve havası var, gelip görmek isteyenlere tavsiye ediyorum' diye konuştu.

BİNGÖL'DE YÜZEN ADALARA 7 AYDA 30 BİN ZİYARETÇİ
BİNGÖL'DE YÜZEN ADALARA 7 AYDA 30 BİN ZİYARETÇİ
BİNGÖL'DE YÜZEN ADALARA 7 AYDA 30 BİN ZİYARETÇİ
BİNGÖL'DE YÜZEN ADALARA 7 AYDA 30 BİN ZİYARETÇİ
BİNGÖL'DE YÜZEN ADALARA 7 AYDA 30 BİN ZİYARETÇİ
BİNGÖL'DE YÜZEN ADALARA 7 AYDA 30 BİN ZİYARETÇİ
BİNGÖL'DE YÜZEN ADALARA 7 AYDA 30 BİN ZİYARETÇİ
BİNGÖL'DE YÜZEN ADALARA 7 AYDA 30 BİN ZİYARETÇİ
BİNGÖL'DE YÜZEN ADALARA 7 AYDA 30 BİN ZİYARETÇİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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