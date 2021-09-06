Bingöl'de yüz yüze eğime başlayan öğrencilere jandarma jesti

BİNGÖL İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, yüz yüze eğitime başlayan öğrencilerin sevincine ortak oldu.

BİNGÖL İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, yüz yüze eğitime başlayan öğrencilerin sevincine ortak oldu. Öğrencilere çeşitli hediyeler veren jandarma ekipleri, beraberinde getirdikleri dedektör köpekle gösteri yaptı.

İl jandarma komutanlığı ekipleri, Merkeze bağlı Ekinyolu Ortakolu ve Çerimpınar İlkokulunda 2021-2022 yüz yüze eğitim dönemine başlayan öğrencileri okul girişinde karşılayarak, sınıflarına kadar eşlik etti. Ekipler, okula başlama coşkusunu birlikte paylaşarak çocuklara maske, mesafe, hijyen konuları ve servislerde emniyet kemerlerinin takılı olması gerektiği hakkında farkındalığı arttırmak amacıyla uyarılarda bulundu. Jandarma ekipleri, beraberinde getirdikleri dedektör köpekle gösteri yaparak çocuklara hoşça vakit geçirtti. Çocuklar, gösteriyi izledikten sonra dedektör köpeği sevip, fotoğraf çektirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Aziz Önal