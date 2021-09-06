Bingöl'de yüz yüze eğime başlayan öğrencilere jandarma jesti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bingöl'de yüz yüze eğime başlayan öğrencilere jandarma jesti

Bingöl'de yüz yüze eğime başlayan öğrencilere jandarma jesti
Demirören Haber Ajansı / Aziz Önal - Haberler | Güncel

BİNGÖL İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, yüz yüze eğitime başlayan öğrencilerin sevincine ortak oldu.

BİNGÖL İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, yüz yüze eğitime başlayan öğrencilerin sevincine ortak oldu. Öğrencilere çeşitli hediyeler veren jandarma ekipleri, beraberinde getirdikleri dedektör köpekle gösteri yaptı. 

İl jandarma komutanlığı ekipleri, Merkeze bağlı Ekinyolu Ortakolu ve Çerimpınar İlkokulunda 2021-2022 yüz yüze eğitim dönemine başlayan öğrencileri okul girişinde karşılayarak, sınıflarına kadar eşlik etti. Ekipler, okula başlama coşkusunu birlikte paylaşarak çocuklara maske, mesafe, hijyen konuları ve servislerde emniyet kemerlerinin takılı olması gerektiği hakkında farkındalığı arttırmak amacıyla uyarılarda bulundu. Jandarma ekipleri, beraberinde getirdikleri dedektör köpekle gösteri yaparak çocuklara hoşça vakit geçirtti. Çocuklar, gösteriyi izledikten sonra dedektör köpeği sevip, fotoğraf çektirdi.


Bingöl'de yüz yüze eğime başlayan öğrencilere jandarma jesti
Bingöl'de yüz yüze eğime başlayan öğrencilere jandarma jesti
Bingöl'de yüz yüze eğime başlayan öğrencilere jandarma jesti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Aziz Önal

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Yaşar Güler Devlet Bahçeli Sultan Alparslan Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Acun Ilıcalı Deniz Akkaya Defne Samyeli Ferhan Şensoy
Spor Diego Marcao Cristiano Umut Meraş Burak Yılmaz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Bingöl'de yüz yüze eğime başlayan öğrencilere jandarma jesti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.9.2021 18:34:22. #1.15#

title