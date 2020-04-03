Bingöl'de yüz koruyucu siper üretiliyor Bingöl Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü çalışanları, sağlık personeli için yüz koruyucu siper üretiyorBingöl Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Bingöl Belediyesi Gençlik Merkezinde kurulan atölyede, koronavirüs ile mücadele kapsamında gönüllü ürettiği yüz koruyucu siperleri farklı sağlık...

Bingöl Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü çalışanları, sağlık personeli için yüz koruyucu siper üretiyor

Bingöl Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Bingöl Belediyesi Gençlik Merkezinde kurulan atölyede, koronavirüs ile mücadele kapsamında gönüllü ürettiği yüz koruyucu siperleri farklı sağlık kuruluşlarına teslim ediyor.

Bingöl Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali Rıza Akarca, ilk olarak sağlık çalışanları için 500 siperlik ürettiklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Günlük olarak 200-300 yüz koruyucu siperlik üretiyoruz. Önceliğimiz ürettiğimiz bu yüz koruyucu siperlikleri ilk olarak sağlık çalışanlarının hizmetine sunmakt. Daha sonra imkanlarımız dahilinde kamu kurum ve kuruluşların ihtiyacına göre üretim yapmaya çalışacağız."

Üretilen 500 siperlik İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Başkanı Şaban Aybek ile Devlet Hastanesi Müdürü Zülküf Bağbars'a teslim edildi.

Kaynak: AA