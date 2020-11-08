Bingöl'de yüksek kesimlere kar yağdı
08.11.2020 15:01 | Son Güncelleme: 08.11.2020 15:04
Bingöl'ün Genç ve Yayladere ilçelerinde yüksek kesimlere mevsimin ilk karı yağdı.
Bingöl'ün Genç ve Yayladere ilçelerinde yüksek kesimlere mevsimin ilk karı yağdı.
Hava sıcaklığının hissedilir derecede düştüğü kentte, Genç ilçesindeki 2960 rakımlı Çotela Dağı ve Yayladere ilçesindeki Sülbüs Dağı, kar yağışıyla beyaza büründü.
Dağlara yağan kar, seyirlik manzaralar oluşturdu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Aydın Arık