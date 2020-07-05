Bingöl'de, Yukarı ve Aşağı Kaleköy barajları üretime başladı
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Bingöl'de, Yukarı ve Aşağı Kaleköy barajları üretime başladı

Bingöl'de, Yukarı ve Aşağı Kaleköy barajları üretime başladıENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından işletmeye alınan Bingöl'deki Yukarı ve Aşağı Kaleköy Barajı ve Hidroelektrik Santrali (HES) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferans katımıyla üretime başladı.

05.07.2020 18:43 | Son Güncelleme: 05.07.2020 18:51

Bingöl'de, Yukarı ve Aşağı Kaleköy barajları üretime başladı

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından işletmeye alınan Bingöl'deki Yukarı ve Aşağı Kaleköy Barajı ve Hidroelektrik Santrali (HES) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferans katımıyla üretime başladı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından işletmeye alınan 52 hidroelektrik santralleri arasında bulunan Bingöl'deki Yukarı ve Aşağı Kaleköy Barajı ve HES, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferans katımıyla üretime başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın video konferansla bağlandığı törene Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, Bingöl Valisi Kadir Ekinci, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AK Parti Bingöl Milletvekili Feyzi Berdibek, yüklenici firma yetkilileri ve çok sayıda davetli katıldı.

Programda konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, Aşağı Kaleköy Barajı ve HES Projesi ve Yukarı Kaleköy Barajı ve HES'in yılda 2.7 milyar kilovat üretim kapasitesine sahip olduğunu söyledi. Santraller yapılırken 10 bin kişinin istihdam edildiğin aktaran Tancan,"Bu santralin özelliklerinden birisi de silindir ile sıkıştırma anında dünya birincisi ödülüne sahip olmasıdır. Her iki santralimizin de ülkemize, vatanımıza ve milletimize hayırlı olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.

'1 MİLYON HANENİN ENERJİ İHTİYACINI KARŞILAYACAK'

AK Parti Genel Başkan Yardımcı Cevdet Yılmaz ise Aşağı Kaleköy Barajı ve HES Projesi ve Yukarı Kaleköy Barajı ve HES'in ülke ekonomisine yılda 1 milyar lira katkı sağlayacağını belirterek, "Bugün Bingöl'ümüz için çok önemli 2 yatırımın açılışını gerçekleştirdik. Sayın Cumhurbaşkanımızın uğurlu elleri ve video konferans ile hizmete açılmış oldular. Bu 2 baraj sadece ilimiz için, bölgemiz için değil ülkemiz için çok çok kıymetli bir yatırımdır. Türkiye üretiminin yüzde 1'den fazlasını inşallah bu 2 baraj tek başına gerçekleştirecek. 1 milyon civarında hanenin de enerji ihtiyacını karşılamış olacak ve ülkemizin kalkınmasına büyük bir güç verecek inşallah. Ayrıca, bu dev eserlerin kazandırıldığı dönem, aynı zamanda bölgemizde terörün azaldığı, güvenliğin pekiştiği bir dönemdir" dedi.

Bingöl'de, Yukarı ve Aşağı Kaleköy barajları üretime başladı

Kaynak: DHA

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