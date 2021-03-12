Son dakika haber... Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
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Son dakika haber... Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

12.03.2021 21:07 | Son Güncelleme: 12.03.2021 21:20

Son dakika haberleri: Bingöl'ün Karlıova ilçesinde yolcu otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu bir kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde yolcu otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu bir kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Sürücüleri henüz tespit edilemeyen 12 AAE 423 plakalı otobüs ile 24 AID 168 plakalı otomobil, Toktular köyü mevkisinde çarpıştı.

Kazada, otomobil sürücüsü ve otobüsteki 2 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılardan otomobil sürücüsü hayatını kaybetti.

Diğer yaralılar Karlıova Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle kapanan kara yolu, araçların kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.

Son dakika haber... Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
Son dakika haber... Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
Son dakika haber... Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
Son dakika haber... Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bülent Temiz

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