Bingöl'de yol uygulamasında 34 şüpheli yakalandı - Haberler
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Bingöl'de yol uygulamasında 34 şüpheli yakalandı

Bingöl'de yol uygulamasında 34 şüpheli yakalandı
AA / Rıdvan Korkulutaş - Haberler | Güncel

Bingöl İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, kentteki 33 noktada gerçekleştirilen yol uygulamasında 34 kişi gözaltına alındı.

BİNGÖL (AA) - Bingöl İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, kentteki 33 noktada gerçekleştirilen yol uygulamasında 34 kişi gözaltına alındı.

Valiliğin açıklamasına göre, 589 personelin 33 noktada eş zamanlı yaptığı uygulamada, 5 bin 698 kişi ve 3 bin 225 araç sorgulandı, 36 okul servisi kontrol edildi.

Uygulamada, 2 araçta yapılan aramada, 65 gram toz esrar ele geçirildi.

Çalışma kapsamında toplam 34 şüpheli yakalandı.

Yakınlarının haber alamadığı genç, eve giren itfaiye ekipleri tarafından uyurken bulundu

Yakınlarının haber alamadığı genç, eve giren itfaiye ekipleri tarafından uyurken bulundu

AA / Rıdvan Korkulutaş - Son Dakika Haberleri

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