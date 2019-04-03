Bingöl'de Yılanın Soktuğu 2 İnek Telef Oldu

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde yılanın ısırdığı 2 inek telef oldu.

Yukarı Yağmurlu köyünde besicilik yapan Mehmet Ali Kandemir'in 5 günde 2 ineği yılan ısırması sonucu telef oldu.

Karlıova İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce görevlendirilen veteriner hekim, köye giderek incelemede bulundu. Memesinde ısırma izi tespit edilen hayvanın zehirlenme sonucu telef olduğu belirlendi.

Kandemir yaptığı açıklamada, 5 gün önce ineklere yem vermek için girdiği ahırında gördüğü 2 yılandan birini öldürdüğünü söyledi.

Ertesi günü ahırdaki bir ineğini ölü bulduğunu ifade eden Kandemir, şunları kaydetti:

"İlk ineğim telef olduğunda yılandan şüphelenmedim. Bu sabah ahıra gittim, başka bir ineğimin telef olduğunu gördüm. Yılanlardan şüphelenerek durumu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne bildirdim. Bir hafta içinde 30 bin lira değerinde iki hayvanımı kaybettim. Diğer hayvanlarımı korumak için geçici olarak komşunun ahırına götürdüm. Çok mağdur durumdayım."

Kaynak: AA