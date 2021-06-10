Bingöl'de yılanın ısırdığı kişi yoğun bakımda tedavi altına alındı
Bingöl'ün Genç ilçesinde ahırda yılanın ısırdığı 28 yaşındaki Ayaz Süleymanoğlu, yoğun bakımda tedavi altına alındı.
Bingöl'ün Genç ilçesinde ahırda yılanın ısırdığı 28 yaşındaki Ayaz Süleymanoğlu, yoğun bakımda tedavi altına alındı.
Çaytepe köyünde hayvanlarına bakmak için ahıra giren Süleymanoğlu'nun elini yılan ısırdı.
Yakınlarının yardımıyla Genç Devlet Hastanesine kaldırılan Süleymanoğlu, buradaki ilk müdahalenin ardından Bingöl Devlet Hastanesine sevk edildi.
Hastanedeki yoğun bakımına alınan Ayaz Süleymanoğlu'nun tedavisi sürüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Aydın Arık