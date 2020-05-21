HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Bingöl'de yerli tohum bereketi...Fideler denendikçe talep artıyor

Bingöl'de yerli tohum bereketi.

21.05.2020 12:27 | Son Güncelleme: 21.05.2020 12:29

Bingöl'de yerli tohum bereketi...Fideler denendikçe talep artıyor

BÜ Tarımsal Araştırma ve Uygulama Merkezi'nde üretilen domates tohumları başta olmak üzere diğer yerli tohumlardan elde edilen fidelere talep verim nedeniyle arttı, şimdiden 20 bin adet satış gerçekleşti

BİNGÖL - Bingöl Üniversitesi Tarımsal Araştırma ve Uygulama Merkezi'nde üretilen domates tohumları başta olmak üzere diğer yerli tohumlardan elde edilen fidelere talep verim nedeniyle arttı, şimdiden 20 bin adet satış gerçekleşti.

BÜ Ziraat Fakültesi Bölümüne ait Bahçelievler Mahallesi Aşağı Çarşı mevkiinde bulunan Tarımsal Araştırma ve Uygulama Merkezi'nde, yüzde 90'ı yerli tohumdan oluşan sebzelerin fidelerinin üretimi yapılıyor. 3 yıldır hizmet veren merkezde ilk yıl üretilen fidelerden sadece 2 bin 500 adeti toprakla buluştu. Toprakla buluşan fidelerin verimi artınca geçen sene 15 bin adet satış yapıldı, bu yıl ise şimdiden 20 bin satış rakamına ulaşıldı. Şuanda 40 bin adet üretim kapasitesi olan merkezde domates tohumları üretimi yapılırken, diğer fidelerin de yüzde 90'ının yerli olduğu, çevre köyler ve illerden toplanarak oluşturulduğu kaydedildi.

3 yıldır fide yetiştirdiklerini belirten Merkezin Müdürü Doç. Dr. Nusret Özbay, "Hem kendi personelimize hem de talep eden vatandaşlar gelip buradan fidelerini satın alabilirler. Fidelerimiz genellikle yerli tohumlardan elde ettiğimiz fideler. Sadece Bingöl'e ait değil Türkiye'nin çeşitli bölgelerine ait tohumlar da kullanıyoruz. Yüzde 90 oranında yerli tohum kullanıyoruz. Özellikle domates tohumlarını kendimiz üretiyoruz. Çevre köylerden hatta illerden topladığımız tohumlar var. Onları çoğaltıp fide olarak halkımıza sunuyoruz" dedi.

Talebin her yıl arttığını anımsatan Özbay, "İlk yıl biz burada 2 bin 500 fide satarken geçen sene 15 bin, bu yıl da 20 bini geçmiş durumdayız. Halkımız bizim fidelerimizi denedikçe artarak devam eden bir talep var. Hatta biz bazı ürünleri yok satıyoruz. 40 bin civarında bir üretim kapasitemiz var. Yine seralarımızda çıplak köklü fidelerimiz var. Halkımızdan talep eden olursa onu da aynı şekilde sunuyoruz"ifadelerini kullandı.

Bingöl'de yerli tohum bereketi...Fideler denendikçe talep artıyor

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

Haberler

Adana Kuyumcular Odası Başkanı Başman: Altının gramı 430 lirayı bulabilir Ekonomi
Adana Kuyumcular Odası Başkanı Başman: Altının gramı 430 lirayı bulabilir
Güne yükselişle başlayan dolar 6,79'dan işlem görüyor Ekonomi
Güne yükselişle başlayan dolar 6,79'dan işlem görüyor
Türkiye'nin eve kapandığı son 2 ayda en çok kitap alan şehirler belli oldu Ekonomi
Türkiye'nin eve kapandığı son 2 ayda en çok kitap alan şehirler belli oldu
60 yaş üstü vatandaşlar telefon bankacılığında direkt müşteri temsilcisine bağlanacak Ekonomi
60 yaş üstü vatandaşlar telefon bankacılığında direkt müşteri temsilcisine bağlanacak
İhtiyaç sahiplerini ilgilendiriyor! Bayrama günler kala 6 bankadan bayram kredisi müjdesi Ekonomi
İhtiyaç sahiplerini ilgilendiriyor! Bayrama günler kala 6 bankadan bayram kredisi müjdesi
Yerli otomobilin fabrikasında ilk kazma vuruldu: Haziran'da temel atılacak Ekonomi
Yerli otomobilin fabrikasında ilk kazma vuruldu: Haziran'da temel atılacak
Sarayköy'ün çamuru, sağlık ve kozmetik sektörü için yurt dışına satılıyor
Sarayköy'ün çamuru, sağlık ve kozmetik sektörü için yurt dışına satılıyor
Güne düşüşle başlayan gram altın 379,2 liradan işlem görüyor
Güne düşüşle başlayan gram altın 379,2 liradan işlem görüyor
Şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarının ataması gerçekleştirildi
Şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarının ataması gerçekleştirildi
Sezonun ilk buğdayı 1 lira 73 kuruştan alıcı buldu
Sezonun ilk buğdayı 1 lira 73 kuruştan alıcı buldu
Son 1 yılda konut kredisi faizi dip yaptı! 200 bin liralık kredinin geri ödemesi 126 bin lira azaldı
Son 1 yılda konut kredisi faizi dip yaptı! 200 bin liralık kredinin geri ödemesi 126 bin lira azaldı
Son Dakika: Türk Hava Yolları iç hat seferlerine 4 Haziran'da dış hat seferlerine de 10 Haziran'da başlayacak
Son Dakika: Türk Hava Yolları iç hat seferlerine 4 Haziran'da dış hat seferlerine de 10 Haziran'da başlayacak
Son Dakika: Benzine 20, motorine ise 12 kuruş zam geldi
Son Dakika: Benzine 20, motorine ise 12 kuruş zam geldi
Dereköy Sınır Kapısı giriş ve çıkışlara açıldı
Dereköy Sınır Kapısı giriş ve çıkışlara açıldı
İstanbul'da bayram öncesi berberlerin çalışma saatleri uzatıldı
İstanbul'da bayram öncesi berberlerin çalışma saatleri uzatıldı
Altının kilogramı 382 bin 300 liraya geriledi
Altının kilogramı 382 bin 300 liraya geriledi
ABD'li savunma devi Lockheed Martin F-35 üretimini yavaşlatıyor
ABD'li savunma devi Lockheed Martin F-35 üretimini yavaşlatıyor
Son dakika: Bakan Albayrak: Verilen destek tutarı 252 milyar lirayı aştı
Son dakika: Bakan Albayrak: Verilen destek tutarı 252 milyar lirayı aştı
Mart'ta konut fiyat endeksi yıllık bazda yüzde 15,01 arttı
Mart'ta konut fiyat endeksi yıllık bazda yüzde 15,01 arttı
Uçak motoru üreticisi Rolls Royce, 9 bin kişinin işine son verecek
Uçak motoru üreticisi Rolls Royce, 9 bin kişinin işine son verecek
Türkiye'nin kısa vadeli dış borcu Mart ayında 118,7 milyar dolara geriledi
Türkiye'nin kısa vadeli dış borcu Mart ayında 118,7 milyar dolara geriledi
BDDK, Euroclear Bank ve Clearstream Banking'i TL işlem sınırlamasından muaf tuttu
BDDK, Euroclear Bank ve Clearstream Banking'i TL işlem sınırlamasından muaf tuttu
Son Dakika: TCMB ile Katar Merkez Bankası arasındaki swap anlaşmasının tutarı 15 milyar dolara yükseltildi
Son Dakika: TCMB ile Katar Merkez Bankası arasındaki swap anlaşmasının tutarı 15 milyar dolara yükseltildi
Son Dakika: Ticaret Bakanlığı, yeni pazarlara açılan markaları 5 yıl destekleyecek
Son Dakika: Ticaret Bakanlığı, yeni pazarlara açılan markaları 5 yıl destekleyecek
Dolar, Katar ile yapılan swap anlaşması sonrası 6,78'den işlem görüyor
Dolar, Katar ile yapılan swap anlaşması sonrası 6,78'den işlem görüyor
Seyahat kısıtlaması kaldırılan çay üreticileri üst düzey önlemlerle memleketlerine akın ediyor
Seyahat kısıtlaması kaldırılan çay üreticileri üst düzey önlemlerle memleketlerine akın ediyor
Güne yükselişle başlayan gram altın 381,5 liradan işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan gram altın 381,5 liradan işlem görüyor
Son Dakika: 100 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında 9 ilde 2.788 konutun kuraları bu hafta çekilecek
Son Dakika: 100 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında 9 ilde 2.788 konutun kuraları bu hafta çekilecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 800'den fazla ürüne ilave gümrük vergisi geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 800'den fazla ürüne ilave gümrük vergisi geldi
Türkiye'nin 70 yıllık rüyası olan Ilısu Barajı'nda elektrik üretimi başladı
Türkiye'nin 70 yıllık rüyası olan Ilısu Barajı'nda elektrik üretimi başladı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Murat Kurum Mustafa Şentop Fahrettin Koca Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ebru Şallı Türkan Şoray Hatice Çarpar Kenan İmirzalıoğlu
Spor Metin Oktay Lionel Messi Sergen Yalçın Hikmet Karaman Kenan Sofuoğlu
Daha Fazla Bursa Bakan Bayram Futbol
Şu an buradasınız: Bingöl'de yerli tohum bereketi...Fideler denendikçe talep artıyor - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.5.2020 12:29:52. #1.14#
title