Bingöl'de, yaya geçitlerine 'kırmızı çizgi'
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Bingöl'de, yaya geçitlerine 'kırmızı çizgi'

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Bingöl'de, yaya geçitlerine 'kırmızı çizgi'

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu'nun sosyal medyadaki '30 Mart'ta kırmızı çizgimizi çekiyoruz' paylaşımının ardından Bingöl'de yaya geçitleri, kırmızıya boyandı.

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu'nun sosyal medyadaki '30 Mart'ta kırmızı çizgimizi çekiyoruz' paylaşımının ardından Bingöl'de yaya geçitleri, kırmızıya boyandı.  

İçişleri Bakanlığı'nca 81 ile gönderilen yazıyla 'Yaya önceliği kırmızı çizgimizdir' uygulaması başlatıldı. Bu kapsamda tüm yurtta valilerin katıldığı programla yaya geçitlerindeki bazı şeritler, kırmızıya boyandı. Bingöl'deki yaya geçitlerine de 'kırmızı çizgi' uygulanırken, Vali Kadir Ekinci, trafikte yayanın önceliği olduğuna dikkat çekti. Ekinci, "'Yaya önceliği kırmızı çizgimizdir' vurgusuyla birlikte ümit ediyorum ki bundan sonra da yayalarımıza bugüne kadar olduğu gibi daha çok hassasiyet gösterilir. 2018 yılında kanunda yapılan düzenlemeyle yayalar öncelikli hale getirilmiştir. Özellikle trafik ışıklarının olmadığı, personellerimizin olmadığı yerlerde, sürücülerin yayalara öncelik tanıması zorunlu hale getirilmiştir. Bu yıl da çalışma içindeyiz. Bu çalışma çok kapsamlı. Sadece yaya geçitlerindeki noktaların kırmızıya boyanmasıyla sınırlı değil aynı zamanda tüm okullarımızda bu konuda eğitim verilmekte. Tüm yaya geçitlerimizde aynı şekilde eğitici, öğretici faaliyetler icra edilmektedir" dedi.

Bingöl'de, yaya geçitlerine 'kırmızı çizgi'
Bingöl'de, yaya geçitlerine 'kırmızı çizgi'
Bingöl'de, yaya geçitlerine 'kırmızı çizgi'
Bingöl'de, yaya geçitlerine 'kırmızı çizgi'
Bingöl'de, yaya geçitlerine 'kırmızı çizgi'
Bingöl'de, yaya geçitlerine 'kırmızı çizgi'

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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