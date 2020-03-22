Bingöl'de yaşlılar için "Vefa Sosyal Destek Grubu" oluşturuldu
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Bingöl Valiliği, Ekinci, Güncel

Bingöl'de yaşlılar için "Vefa Sosyal Destek Grubu" oluşturuldu

Bingöl Valiliği, 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunanların ihtiyaçlarının ikametlerinde giderilmesi amacıyla "Vefa Sosyal Destek Grubu" oluşturdu.

22.03.2020 16:02 | Son Güncelleme: 22.03.2020 16:02
Bingöl'de yaşlılar için

Bingöl Valiliği, 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunanların ihtiyaçlarının ikametlerinde giderilmesi amacıyla "Vefa Sosyal Destek Grubu" oluşturdu.

İçişleri Bakanlığınca yayımlanan "65 Yaş ve Üstü ile Kronik Rahatsızlığı Olanlara Yönelik Sokağa Çıkma Yasağı" genelgesi doğrultusunda, Vali Kadir Ekinci başkanlığında toplantı gerçekleştirildi. Valilikte yapılan ve Belediye Başkanı Erdal Arıkan, vali yardımcıları, kaymakamlar ile ilgili kurum müdürlerinin katıldığı toplantıda, "Vefa Sosyal Destek Grubu" oluşturulmasına karar verildi.

Vali Ekinci, yaptığı konuşmada, destek grubunun, tek başına yaşayan ve ihtiyaçlarını karşılayacak yakını bulunmayan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların mağdur olmaması ve temel ihtiyaçlarının karşılanması için kurulduğunu söyledi.

Evlerinden çıkamayanların ihtiyaçlarının karşılanması ve herhangi bir mağduriyet yaşanmaması için ekipler oluşturulduğunu aktaran Ekinci, şu ifadeleri kullandı:

"Tüm kurum ve kuruluşlarımızla görevimizin başında ve milletimizin hizmetindeyiz. Vatandaşımızın en küçük bir mağduriyet yaşamaması için ilgili arkadaşlarımız 7/24 aktif şekilde çalışacaklardır. Dünya ve ülkemiz çok hassas bir süreçten geçiyor. Bu süreçte tüm imkanlarımızla vatandaşımızın yanında olacak ve sorunlarını çözmeye çalışacağız. Yasak kapsamındaki vatandaşlarımızdan ricamız, lütfen evlerinizden dışarı çıkmayın. Kurallara ne kadar sıkı uyarsak bu sıkıntılı günleri o kadar az hasarla atlatacağız inşallah. Resmi makamlar dışındaki bilgi paylaşımlarına itibar etmeyelim, kamuoyunda panik yaratacak davranış ve paylaşımlardan uzak duralım."

Kaynak: AA

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