Bingöl'de yaşlı ve engelli aylıkları evlerde ödeniyor

Bingöl'de yaşlı ve engelli bireylerin aylıkları adreslerine vefa grubu tarafından yapılıyor.

Bingöl'de yaşlı ve engelli bireylerin aylıkları adreslerine vefa grubu tarafından yapılıyor.

Ülke genelinde olduğu gibi Bingöl'de de Korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle evlerinden çıkamayan vatandaşların tüm ihtiyaçlarını valilik koordinesindeki Vefa Sosyal Destek Grupları karşılıyor. Grupta görevli polis, jandarma, zabıta, PTT ve vakıf görevlileri Sosyal Destek Ödemelerinin yanı sıra yaşlı ve engelli bireylerin Mayıs aylıklarını da, evlerinde teslim ediyor.

Ekiplerin evlerine kadar aylıklarını getirmelerinden dolayı teşekkür eden aileler, tüm ihtiyaçlarının da karşılandığını aktardı. - BİNGÖL

Kaynak: İHA