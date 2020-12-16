Bingöl'de yasaklı oyun oynayan 33 kişiye işlem yapıldı

Bingöl polisi, Covid-19 tedbirleri kapsamında yasaklı oyunları oynadığı tespit ettiği 33 şahsa idari işlem yaptı.

Bingöl polisi, Covid-19 tedbirleri kapsamında yasaklı oyunları oynadığı tespit ettiği 33 şahsa idari işlem yaptı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, bir hafta içinde il genelinde çeşitli çalışmalar yaptı. Ekiplerin çalışmasında Covid-19 tedbirleri kapsamında yasaklı oyunlar oynayan 33 şahsı tespit etti. Tespit edilen şahıslara idari işlem yapıldı. Öteyandan 2 şüpheli ise 218 gram toz esrarla yakalandı.

Kamu düzeni, genel sağlık, genel asayişin temini ve Covid-19 ile mücadelenin daha etkin sürdürülmesi için kent genelinde tüm ekiplerin duyarlılıkla görevlerini sürdüreceği aktarıldı. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı