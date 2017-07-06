Bingöl'de Yaralanan Asker Tedavi Altına Alındı

Bingöl'de el yapımı patlayıcının (EYP) patlaması sonucu yaralanan bir asker Elazığ'a getirilerek Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi altına alındı.



Bingöl'ün Yayladere ilçesi Gökçedalı köyü kırsalında arazi arama tarama faaliyeti sırasında teröristlerce daha önceden tuzaklanmış EYP'nin patlaması sonucu bir asker yaralanmıştı. Yaralı asker helikopterle Elazığ'a getirilerek, Fırat Üniversitesi Hastanesinde tedavi altına alındı. - ELAZIĞ