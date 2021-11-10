Bingöl'de yapımı tamamlanan Aşağı Kaleköy Hibrit Güneş Enerji Santrali (GES) Tesisi törenle hizmete açıldı

BİNGÖL (Habermetre) - Bingöl'de Murat Nehri üzerinde kurulan ve 2020 yılı başından itibaren enerji üretmeye başlayan Aşağı Kaleköy Barajının açılışı yapıldı.

Bingöl, Adıyaman ve Balıkesir'de inşa edilen yenilebilir enerji santrali açılışları yapıldı. Aşağı Kaleköy Barajı Açılış törenine Vali Kadir Ekinci, Toplu açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, " Türkiye'nin çatıda yapılan en büyük güneş enerjisi tesisini, çöp gaz elektrik üretimi tesisini Avrupa'nın en büyük yenilebilir elektrik üretim santralini Bugün resmen hizmete alıyoruz. Enerji sektörümüze güç katacak Adıyaman, Bingöl, Balıkesir'deki kardeşlerimize istihdam imkanı sunacak bu önemli yatırımların ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Salgın şartlarına rağmen Türkiye'nin geleceğine ve potansiyeline inanan yatırımcıları canı gönülden tebrik ediyorum" diye konuştu.

"Yenilebilir enerji kaynaklarının enerji sepetimizdeki payını devamlı yükseltiyoruz"

"Türkiye ekonomisi son 19 yıl içerisinde olağanüstü bir iki dönem haricinde yüksek büyüme trendini sürekli devam ettirmiştir" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkemizin enerji talebi, ekonomik büyümesine ve nüfusumuza paralel olarak artmıştır. Elektrik enerjisi tüketimimiz yüzde 8 seviyesinde artmıştır. Kurumlarımızın yaptığı çalışmalar elektrik talebimizin yılda ortalama yüzde 3 buçuk oranında artacağını gösteriyor. Ekonomimizin salgın şartlarına rağmen yakaladığı ivmeyi devam ettirmesi durumunda bu oranlar daha da yukarıya çıkacaktır. Hükümet olarak gerek ülkemizin artan enerji ihtiyacını gerekse küresel ekonomik görünümü dikkate alarak çalışmalarımızı yürütüyoruz. 2017 yılında açıkladığımız Milli Enerji ve Maden politikası bu süreçte bizlere ve enerji sektörümüze rehberlik ediyor. Daha çok yerli, yenilenebilir enerji şiarıyla sürdürdüğümüz çalışmaların hedefi, enerji ihtiyacımızı yerli ve milli imkanlarla kaliteli ve uygun fiyatlarla karşılamaktır. Bunun için yenilebilir enerji kaynaklarının enerji sepetimizdeki payını devamlı yükseltiyoruz" ifadelerini kulandı.

"Aşağı Kaleköy Barajı özellikleri"

Santralin, Türkiye'nin ilk, Avrupa'nın en büyük hibrit enerji santrali olma özelliğini taşıdığı belirtildi. Verilen bilgiye göre, 1 milyon metrekarelik arazi üzerine kurulan GES'te, 44 bin kolon profili ve 1 milyon metrenin üzerinde kablo kullanıldı. Hibrit enerji santralinde 450 bin hanenin yıllık tüketimini karşılayabilecek elektrik üretiliyor.

"Yenilenebilir enerji dönüşümüne öncülük ediyoruz"

Hibrit santralle ilgili değerlendirmede bulunan Kalehan Enerji Genel Müdürü Gültekin Keleş, "Karbon emisyonu, tüm dünyanın gündeminde olan önemli bir konu. Bu nedenle Türkiye'de özel sektör tarafından hayata geçirilen en büyük 6'ncı barajının da bulunduğu hibrit enerji santralimizle başta güneş enerjisi olmak üzere yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını destekliyoruz. Geleceğin dünyası, yenilenebilir enerji kaynaklarına yöneliyor. Biz de bu dönüşüme öncülük etmek üzere Türkiye'nin ilk, Avrupa'nın en büyük hibrit enerji santralini hayata geçirmiş olmaktan mutluluk duyuyoruz" dedi.

"200 bin güneş panelinden oluşuyor"

Bingöl'de enerji yatırımlarına 2011 yılında; Aşağı Kaleköy Barajı ve HES inşasına ise 2016 yılında başladıklarını ifade eden Keleş, "500 megavat kurulu gücü bulunan Aşağı Kaleköy Barajı ve hidroelektrik santraline eklediğimiz güneş enerji santrali, 80 megavat kurulu güce sahip ve 200 bin güneş panelinden oluşuyor. Bu önemli yatırımı çok kısa bir sürede tamamlayıp üretime başlayarak Türkiye ekonomisine önemli katkı sağladık. Açılış töreni yapılan güneş enerjisi santralinin de bulunduğu hibrit santralimizin, Türk mühendislerin imzasını taşıyor olması da bizim için ayrı bir gurur kaynağı" şeklinde konuştu.

"250 bin konutun elektrik ihtiyacını karşılayabiliyor"

Aşağı Kaleköy Barajı ve HES ortalama 749. 277. 295 kilovatsaat elektrik üretimi ile 206. 299 kişinin günlük hayatında ihtiyaç duyduğu (konut, sanayi, metro ulaşımı, resmi daire, çevre aydınlatması gibi) tüm elektrik enerjisi ihtiyacını karşılayabiliyor. Aşağı Kaleköy Barajı ve HES sadece konut elektrik tüketimi dikkate alındığında ise 250. 846 konutun elektrik enerjisi ihtiyacını karşılayabilecek elektrik üretim kapasitesine sahip.

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