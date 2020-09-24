Son dakika... Bingöl'de yangın, bazı ağaçlar zarar gördü
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Son dakika... Bingöl'de yangın, bazı ağaçlar zarar gördü

24.09.2020 14:56 | Son Güncelleme: 24.09.2020 15:10
Son dakika... Bingöl'de yangın, bazı ağaçlar zarar gördü

Son dakika gündem haberine göre Bingöl'de çıkan yangında bazı ağaçlar zarar gördü.

Bingöl'de çıkan yangında bazı ağaçlar zarar gördü.

Yangın, merkeze bağlı Simani Mahallesi Aftor bölgesindeki ağaçlık alanda çıktı. Bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan yangın biranda ağaçları kapladı. Yangını fark eden çevre sakinleri, durumu Bingöl Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bildirdi. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangını yaklaşık 1 saatlik çalışma ile söndürdü. Yangında, bazı ağaçlar zara gördü.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi.

(İHA)

Son dakika... Bingöl'de yangın, bazı ağaçlar zarar gördü
Son dakika... Bingöl'de yangın, bazı ağaçlar zarar gördü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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