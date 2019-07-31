Bingöl'de yangın

Bingöl'de park halindeki otomobilde çıkan ve ormanlık alana sıçrayan yangın söndürüldü.

Merkeze bağlı Çavuşlar köyü Vizyon mezrasında park halindeki bir otomobilde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın ormanlık alana sıçradı.

Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen Bingöl Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü.

Yangın nedeniyle otomobil kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA