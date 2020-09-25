Bingöl'de yaban keçisi avına 27 bin lira ceza
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Bingöl'de yaban keçisi avına 27 bin lira ceza

25.09.2020 15:10 | Son Güncelleme: 25.09.2020 15:15
Bingöl'de yaban keçisi avına 27 bin lira ceza

BİNGÖL'ün Solhan ilçesinde, kaçak olarak yaban keçisi avladığı tespit edilen 1 kişiye 27 bin 777 lira para cezası verildi.

BİNGÖL'ün Solhan ilçesinde, kaçak olarak yaban keçisi avladığı tespit edilen 1 kişiye 27 bin 777 lira para cezası verildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbarat çalışmasında, Solhan ilçesi kırsalında kaçak avcılık yapıldığı tespit edildi. Harekete geçen ekipler, kaçak avlandığı belirlenen kişiyi, vurduğu yaban keçisiyle birlikte yakalandı.Kaçak av yaptığı tespit edilen şüpheliye 27 bin 777 lira para cezası verildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Aziz ÖNAL

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Volkan Bozkır Devlet Bahçeli Ahmet Davutoğlu Canan Kaftancıoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Emrah Seda Sayan Deniz Akkaya Serenay Sarıkaya
Spor Babel Erol Bulut Ryan Babel Murat Şahin Hamza Hamzaoğlu
Daha Fazla Tv Ekim Uefa Sabah
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bingöl'de yaban keçisi avına 27 bin lira ceza - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.9.2020 15:16:58. #1.15#
title