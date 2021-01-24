Bingöl'de, yaban hayvanları için askıda ekmek
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Bingöl'de, yaban hayvanları için askıda ekmek

24.01.2021 08:02 | Son Güncelleme: 24.01.2021 08:06
Bingöl'de, yaban hayvanları için askıda ekmek

BİNGÖL'ün Karlıova ilçesine bağlı Dörtyol köyünde yaşayanlar, yaban hayvanları için askıda ekmek uygulamasını başlattı.

BİNGÖL'ün Karlıova ilçesine bağlı Dörtyol köyünde yaşayanlar, yaban hayvanları için askıda ekmek uygulamasını başlattı. Yoğun kar yağışları sonrası yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için köylüler, ağaç ve kaya diplerine ekmek bıraktı. Köy halkından Kerem Beyaz, "Yiyecek bulmakta zorlanan yabani hayvanların birçoğu açlıktan telef oluyor. Her sabah ormanlık alana geliyorum ve ağaçların dallarına ekmek bırakıyorum" dedi. 

Karlıova ilçesine 15 kilometre uzaklıkta bulunan Dörtyol köyü sakinleri, yaban hayvanlar için askıda ekmek uygulamasını başlattı. Yoğun kar yağışı sonrasında yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanlar için köylüler ağaçlara ve kaya diplerine ekmek bırakıyor. Yaklaşık bir haftadır bu uygulamayla yabani hayvanların aç kalmaması için çaba sarf eden köy sakinleri, bu uygulamanın her yerde yapılması gerektiğini ifade etti.

Yaban hayvanları için köylerine 2 kilometre uzaklıkta bulunan ormanlık alanda ağaç dallarına ve kaya diplerine ekmek bıraktıklarını söyleyen Dörtyol köyü sakinlerinden Kerem Beyaz, "Köyümüze yaklaşık 1 metre kar yağdı. Yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanların birçoğu açlıktan telef oluyor. Her sabah ormanlık alana geliyorum ve ağaçların dallarına ekmek bırakıyorum. Herkesi bu konuda duyarlı olmalarını bekliyorum. Lütfen bu kış günü yaban hayvanları unutmayalım" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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