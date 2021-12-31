BİNGÖL'DE 'VİCDANIM EL VERMEDİ' DİYEN FIRINCI EMEĞE ZAM YAPMADI

BİNGÖL'ün Genç ilçesinde fırıncılık yapan Ramazan Sanır (32), "Vicdanım el vermedi" diyerek kentte 4 liraya satılan ekmeği 2,5 TL'ye satıyor.

Genç ilçesinde 6 ay önce fırın açan işletmeci Ramazan Sanır, kentte 4 liradan satılan 450 gramlık ekmeği 2,5 TL'ye satmaya başladı. Artan maliyetler ile ekmeği ucuza alan vatandaşlar da işletmecinin yaptığı uygulamadan bir hayli memnun.

'VİCDANIM EL VERMEDİ'

İşletmeci Ramazan Sanır, fazla kar etmediğini ifade ederek, '6 aydır bu fırını açtım. Un fiyatları çok yüksek. Vatandaşımız da ekmek alma konusunda mağdurdu. Bazı vatandaşlarımız günde 10 ekmek almak zorunda kalıyor. Benim de vicdanım el vermedi, ben de ekmeği halkıma faydalı olabilmek için 2,5 TL'den satmaya başladım. Çok kar etmiyorum ama masraflarım çıkıyor, minnetsiz bir şekilde evime ekmek götürebiliyorum' diye konuştu.

'FIRINCILARA DESTEK OLMALARI GEREKİYOR'

Un ve şeker gibi imalatçıların fırıncılara destek olmasını isteyen Sanır, şunları söyledi:

'Un fabrikalarının da bize yardımcı olması gerekiyor. Geçenlerde bazı haberlerde gördük, bize yok denilen unları bazı firmalar stok yapmış. Şeker için de durum aynı. Onların da insanların temel ihtiyaç maddesi olan ekmeği üreten fırınlara yardımcı olmaları lazım ki fırınlar da vatandaşa yardımcı olabilsin. Fırıncıların da 'hep bana, hep bana' dememesi gerekiyor. Yanımda çalışan 4 usta var, ben bu ustaların maaşını çıkarabiliyorsam, diğer fırıncılar da çıkarır demektir. Bu zor günlerde herkesin fedakarlık yapması gerekiyor.?