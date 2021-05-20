Bingöl'de veteriner hekim çocuklar için uçurtma şenliği düzenledi
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Bingöl'de veteriner hekim çocuklar için uçurtma şenliği düzenledi

Bingöl'de veteriner hekim çocuklar için uçurtma şenliği düzenledi
Anadolu Ajansı / Bülent Temiz - Haberler | Kültür Sanat

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde veteriner hekim Abdullah Bolukçu, çocuklar için uçurtma şenliği düzenledi.

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde veteriner hekim Abdullah Bolukçu, çocuklar için uçurtma şenliği düzenledi.

İlçeye bağlı Kanireş Mahallesi Köz Tepesi'nde daha önce uçurtma uçuran Bolukçu, burada tanıştığı çocuklara uçurtma alma sözü verdi.

Bolukçu, Konya Uçurtma Kulübü Başkanı Cemal Ergün'ün yaptığı 50 uçurtmayı çocuklara hediye etti.

Abdullah Bolukçu, yaptığı açıklamada, verdiği sözü yerine getirebilmenin mutluluğunu yaşadığını belirtti.

Çocukların uçurtma şenliğinde gönüllerince eğlendiğini anlatan Bulukçu, şöyle konuştu:

"Aralarında ilk defa uçurtma görenler de vardı ve onlarla birlikte uçurtma uçurtmayla başladık. Daha sonra mahallenin çocuklarından sipariş almaya başladık ve biz de onları kırmamak için kendilerine söz verdik. Yaptığımız çalışma sonucunda çocukların hayallerini gerçekleştirmek için tam kapanma döneminde evinde çocuklar için uçurtma yapan Konya Uçurtma Kulübü Başkanı Cemel Ergün'e ulaştık, sağ olsun bizi kırmayıp uçurtmaları gönderdi ve bizler de emanetleri sahiplerine teslim ettik."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bülent Temiz

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