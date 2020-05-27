Bingöl'de vatandaşlar göktaşını aramaya çıktı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Bingöl'de vatandaşlar göktaşını aramaya çıktı

Bingöl'de vatandaşlar göktaşını aramaya çıktı Bingöl'ün Karlıova ilçesinde bazı köylerde vatandaşlar, düşen göktaşını aramaya çıktı.

27.05.2020 23:44 | Son Güncelleme: 27.05.2020 23:48

Bingöl'de vatandaşlar göktaşını aramaya çıktı

BİNGÖL - Bingöl'ün Karlıova ilçesinde bazı köylerde vatandaşlar, düşen göktaşını aramaya çıktı.

Bu akşam saatlerinde gökyüzünden düşen ve göktaşı olduğu değerlendirilen cisim Bingöl dahil Trabzon, Artvin, Malatya, Elazığ, Diyarbakır, Erzurum, Sivas, Tunceli, Erzincan ve Ardahan başta olmak üzere bir çok şehirde göründü. Bingöl'de yakından görülen ve cep telefonlarına da yansıyan görüntünün ardından Karlıova ilçesine bağlı bazı köylerde vatandaşlar göktaşını aramaya çıktı.Cep telefonlarının fenerleriyle arama yapan vatandaşlar, göktaşının Bingöl ile Erzurum arasına düştüğünü ileri sürdü.

Cismi aramaya çıkanlardan Saim Çınar, "Göktaşının Karlıova ile Çat arasında bir bölgeye düştüğü söyleniyor. Bingöl'ün de köylerinde olduğu söylentileri var. Köylüler her yerde geziyor, şuana kadar kimse bir şey bulamadı" dedi.

Bingöl'de vatandaşlar göktaşını aramaya çıktı

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Acun Ilıcalı, en büyük pişmanlığının ne olduğunu açıkladı Haber
Acun Ilıcalı, en büyük pişmanlığının ne olduğunu açıkladı
Süleyman Soylu, ayağı kırılan yaşlı kadını sırtında taşıyan polisin fotoğrafını paylaştı Haber
Süleyman Soylu, ayağı kırılan yaşlı kadını sırtında taşıyan polisin fotoğrafını paylaştı
Türkiye'nin doğusundaki birçok ili heyecanlandıran anlar! Göktaşının düştüğü anlar telefonlarla kaydedildi Haber
Türkiye'nin doğusundaki birçok ili heyecanlandıran anlar! Göktaşının düştüğü anlar telefonlarla kaydedildi
Rus gazeteciden dans etmesini isteyen Cüneyt Özdemir, 'Altımda bir şey yok' cevabıyla kahkahaya boğuldu Haber
Rus gazeteciden dans etmesini isteyen Cüneyt Özdemir, "Altımda bir şey yok" cevabıyla kahkahaya boğuldu
Belgesellere taş çıkartan görüntü! Yılanın balık avı kameraya yansıdı Haber
Belgesellere taş çıkartan görüntü! Yılanın balık avı kameraya yansıdı
ABD'deki genel müdürlüğü bırakıp Karadeniz somonu yetiştirmeye başladı, yılda 500 milyon lira kazanıyor Haber
ABD'deki genel müdürlüğü bırakıp Karadeniz somonu yetiştirmeye başladı, yılda 500 milyon lira kazanıyor
Çilek üretimi nedeniyle tersine göçün başladığı Kahramanmaraş'ın dağ köylerinde üretilen meyveler ihraç edilmeye başlandı
Çilek üretimi nedeniyle tersine göçün başladığı Kahramanmaraş'ın dağ köylerinde üretilen meyveler ihraç edilmeye...
Abdülhamid'in rüyası olan Filyos Projesi, Zonguldak'ta hızla yükseliyor! 12 bin kişiye istihdam sağlayacak
Abdülhamid'in rüyası olan Filyos Projesi, Zonguldak'ta hızla yükseliyor! 12 bin kişiye istihdam sağlayacak
Oyuncu Pelin Ermiş, mini şortlu pozlarıyla yeni imajını gözler önüne serdi
Oyuncu Pelin Ermiş, mini şortlu pozlarıyla yeni imajını gözler önüne serdi
Cem Yılmaz, ilk kez Serenay Sarıkaya'yla fotoğrafını paylaştı
Cem Yılmaz, ilk kez Serenay Sarıkaya'yla fotoğrafını paylaştı
Batmanlı usta, ayda 15 adet bağlama yapıp tanesini 4 bin TL'ye varan fiyatlarla satıyor
Batmanlı usta, ayda 15 adet bağlama yapıp tanesini 4 bin TL'ye varan fiyatlarla satıyor
Normalleşme sürecinde artacağı düşünülen bireysel araçların trafikte kriz yaratması bekleniyor
Normalleşme sürecinde artacağı düşünülen bireysel araçların trafikte kriz yaratması bekleniyor
Cani baba, 35 yaşındaki kişiye kaçan 13 yaşındaki kızının uykudayken kafasını kesti
Cani baba, 35 yaşındaki kişiye kaçan 13 yaşındaki kızının uykudayken kafasını kesti
Premier Lig'de temaslı antrenmanlara izin çıktı
Premier Lig'de temaslı antrenmanlara izin çıktı
Yunanistan, halkını koronavirüsten korumak için verem aşısını deniyor
Yunanistan, halkını koronavirüsten korumak için verem aşısını deniyor
Son Dakika: NASA'nın 9 yıl sonra düzenleyeceği ilk insanlı uzay seferi 30 Mayıs'a ertelendi
Son Dakika: NASA'nın 9 yıl sonra düzenleyeceği ilk insanlı uzay seferi 30 Mayıs'a ertelendi
Camiler bu hafta cuma namazıyla ibadete açılacak! İşte uyulması gereken kurallar
Camiler bu hafta cuma namazıyla ibadete açılacak! İşte uyulması gereken kurallar
Yassıada, Demokrasi ve Özgürlükler Adası olarak yeniden doğdu
Yassıada, Demokrasi ve Özgürlükler Adası olarak yeniden doğdu
Kaliforniya Valisi, Türk diplomatı şehit eden Ermeni kökenli teröristin şartlı tahliyesini reddetti
Kaliforniya Valisi, Türk diplomatı şehit eden Ermeni kökenli teröristin şartlı tahliyesini reddetti
AK Parti 'vekil transferi' döneminin kapanması için çalışma başlattı! 3 ayrı formül Erdoğan'ın masasında
AK Parti "vekil transferi" döneminin kapanması için çalışma başlattı! 3 ayrı formül Erdoğan'ın masasında
Bir zamanlar balık tutulan, kurbağa sesleri gelen Riva deresinin son hali yürek burktu
Bir zamanlar balık tutulan, kurbağa sesleri gelen Riva deresinin son hali yürek burktu
Madde bağımlısı koca, dövdüğü karısını kurtarmaya gelen babası ve ağabeyini bıçakladı
Madde bağımlısı koca, dövdüğü karısını kurtarmaya gelen babası ve ağabeyini bıçakladı
Japonya'da seyircisiz oynanan futbol maçları için uzaktan tezahürat uygulaması başlıyor
Japonya'da seyircisiz oynanan futbol maçları için uzaktan tezahürat uygulaması başlıyor
Aşk Adası'nın tanınan ismi Anna Vakili, bir parkta genç kızla kavga etti
Aşk Adası'nın tanınan ismi Anna Vakili, bir parkta genç kızla kavga etti
Avrupa'nın devleri, Atalanta forması giyen Robin Gosens için transfer yarışına girdi
Avrupa'nın devleri, Atalanta forması giyen Robin Gosens için transfer yarışına girdi
Ne yağmur dinlediler ne korona! AVM önünde metrelerce kuyruk oluştu
Ne yağmur dinlediler ne korona! AVM önünde metrelerce kuyruk oluştu
İç savaştan kaçan çocuklar, sulama kanalında ölümüne serinliyor
İç savaştan kaçan çocuklar, sulama kanalında ölümüne serinliyor
Başına dördüncü kattan caraskal düşen talihsiz işçi, feci şekilde can verdi
Başına dördüncü kattan caraskal düşen talihsiz işçi, feci şekilde can verdi
Market çalışanı koronavirüsten hayatını kaybetti, alışveriş yapan herkes diken üstünde!
Market çalışanı koronavirüsten hayatını kaybetti, alışveriş yapan herkes diken üstünde!
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Sokağa çıkma yasağının devam etmesinde fayda var
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Sokağa çıkma yasağının devam etmesinde fayda var
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Devlet Bahçeli Ekrem İmamoğlu Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu Mehmet Cahit Turhan
Magazin Ezgi Mola Yeliz Yeşilmen İbrahim Tatlıses Kenan İmirzalıoğlu
Spor Metin Oktay Fatih Terim Ergin Ataman Emre Belözoğlu Kenan Sofuoğlu
Daha Fazla Bursa Twitter Yassıada Instagram
Şu an buradasınız: Bingöl'de vatandaşlar göktaşını aramaya çıktı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.5.2020 23:48:29. #1.15#
title