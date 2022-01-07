Bingöl'de uyuşturucuyla mücadele sürüyor - Haberler
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Bingöl'de uyuşturucuyla mücadele sürüyor

Bingöl'de uyuşturucuyla mücadele sürüyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bingöl'de İl Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştiren operasyonlarda çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçilirdi.

BİNGÖL (İHA) - Bingöl'de İl Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştiren operasyonlarda çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçilirdi.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, "Emniyet Müdürlüğümüz Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerimizce uyuşturucu madde ticareti yapmak ve uyuşturucu madde kullanmak suçlarına yönelik yapmış olduğumuz çalışmalar kapsamında düzenlenen operasyonda yapılan aramalarda 11,20 gr Metamfetamin, 1,90 gr toz esrar, 0,40 eroin maddesi ile 1 adet av tüfeği ele geçirilmiştir. Konuyla ilgili olarak şüpheli şahsa ' Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' suçundan işlem yapılmış olup hazırlanan evraklar Bingöl Cumhuriyet Savcılığı'na gönderilmiştir. Yine, 06.01.2022 günü ' Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak ve Uyuşturucu Madde Kullanmak' suçlarına yönelik yapmış olduğumuz çalışmalar kapsamında düzenlenen operasyonda yapılan aramalarda 523 gram toz esrar ve 32 gram ot esrar ele geçirilmiştir" denildi. - BİNGÖL

Bingöl'de uyuşturucuyla mücadele sürüyor

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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