Bingöl'de uyuşturucuya darbe: 110 bin kök kenevir, 19 kilo esrar ele geçirildi
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Bingöl'de uyuşturucuya darbe: 110 bin kök kenevir, 19 kilo esrar ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı / Muhammet Ali Çiftçi - Haberler | 3. Sayfa

Bingöl'de uyuşturucuya darbe: 110 bin kök kenevir, 19 kilo esrar ele geçirildi Bingöl'de İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan operasyonda 110 bin kök kenevir ile 19 kilo esrar ele geçirildi.

Bingöl'de uyuşturucuya darbe: 110 bin kök kenevir, 19 kilo esrar ele geçirildi

BİNGÖL - Bingöl'de İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan operasyonda 110 bin kök kenevir ile 19 kilo esrar ele geçirildi.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, "Bingöl İl Jandarma Komutanlığı KOM (Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele) Şube Müdürlüğü unsurlarınca yürütülen istihbarat ve teknik çalışmalar neticesinde; Bingöl İli Genç ilçesi kırsalında şüpheli şahıslar tarafından yüklü miktarda yasadışı kenevir ekimi yapıldığı ve kenevir tarlalarından esrar elde edilerek piyasaya sürüleceğine dair elde edilen bilgiler doğrultusunda; 21 Mayıs 2021 tarihinde Genç ilçesi kırsalında icra edilen operasyonda ormanlık alan içerisinde farklı noktada toplam kök kenevir bitkisi ve metre sulama hortumu, çalılık alana gizlenmiş vaziyette ise kg toz esrar maddesi ele geçirilmiştir" denildi.

Açıklamada ayrıca güvenlik güçlerinin, bölge halkının da desteğiyle kent genelinde uyuşturucu veya uyarıcı madde ile mücadeleye aralıksız olarak devam edeceği vurgulandı.

Bingöl'de uyuşturucuya darbe: 110 bin kök kenevir, 19 kilo esrar ele geçirildi
Bingöl'de uyuşturucuya darbe: 110 bin kök kenevir, 19 kilo esrar ele geçirildi
Bingöl'de uyuşturucuya darbe: 110 bin kök kenevir, 19 kilo esrar ele geçirildi
Bingöl'de uyuşturucuya darbe: 110 bin kök kenevir, 19 kilo esrar ele geçirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Muhammet Ali Çiftçi

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