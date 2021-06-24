101 kilogram esrar ve 2 bin kök kenevir ele geçirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

101 kilogram esrar ve 2 bin kök kenevir ele geçirildi

Anadolu Ajansı / Rıdvan Korkulutaş - Haberler | 3. Sayfa

Bingöl'ün Genç ilçesinde düzenlenen operasyonda, 101 kilogram toz esrar ve 2 bin kök kenevir ele geçirildi.

Bingöl'ün Genç ilçesinde düzenlenen operasyonda, 101 kilogram toz esrar ve 2 bin kök kenevir ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, yürüttüğü istihbari ve teknik çalışmalar neticesinde, ilçe kırsalında yüklü miktarda yasadışı kenevir ekimi yapıldığı ve bu tarlalardan esrar elde edilerek piyasaya sürüleceği yönünde bilgi edindi.

İlçe kırsalındaki ormanlık alana operasyon düzenleyen ekipler, çalılık alan gizlenmiş bidon içerisinde 101 kilogram toz esrar, 2 bin kök kenevir ve 2 elek ele geçirdi.

Açıklamada, güvenlik güçlerinin, bölge halkının da desteğiyle kent genelinde uyuşturucu veya uyarıcı madde ile mücadeleye aralıksız devam edeceği belirtildi.

101 kilogram esrar ve 2 bin kök kenevir ele geçirildi
101 kilogram esrar ve 2 bin kök kenevir ele geçirildi
101 kilogram esrar ve 2 bin kök kenevir ele geçirildi
101 kilogram esrar ve 2 bin kök kenevir ele geçirildi
101 kilogram esrar ve 2 bin kök kenevir ele geçirildi
101 kilogram esrar ve 2 bin kök kenevir ele geçirildi
101 kilogram esrar ve 2 bin kök kenevir ele geçirildi
101 kilogram esrar ve 2 bin kök kenevir ele geçirildi
101 kilogram esrar ve 2 bin kök kenevir ele geçirildi
101 kilogram esrar ve 2 bin kök kenevir ele geçirildi
101 kilogram esrar ve 2 bin kök kenevir ele geçirildi
101 kilogram esrar ve 2 bin kök kenevir ele geçirildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Rıdvan Korkulutaş

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Muharrem İnce Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Selçuk Tekay Rafet El Roman Mehmet Ali Erbil
Spor Ozan Tufan Burak Elmas Sergen Yalçın Çağlar Söyüncü Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
101 kilogram esrar ve 2 bin kök kenevir ele geçirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.6.2021 17:42:07. #1.16#

title