101 kilogram esrar ve 2 bin kök kenevir ele geçirildi

Bingöl'ün Genç ilçesinde düzenlenen operasyonda, 101 kilogram toz esrar ve 2 bin kök kenevir ele geçirildi.

Bingöl'ün Genç ilçesinde düzenlenen operasyonda, 101 kilogram toz esrar ve 2 bin kök kenevir ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, yürüttüğü istihbari ve teknik çalışmalar neticesinde, ilçe kırsalında yüklü miktarda yasadışı kenevir ekimi yapıldığı ve bu tarlalardan esrar elde edilerek piyasaya sürüleceği yönünde bilgi edindi.

İlçe kırsalındaki ormanlık alana operasyon düzenleyen ekipler, çalılık alan gizlenmiş bidon içerisinde 101 kilogram toz esrar, 2 bin kök kenevir ve 2 elek ele geçirdi.

Açıklamada, güvenlik güçlerinin, bölge halkının da desteğiyle kent genelinde uyuşturucu veya uyarıcı madde ile mücadeleye aralıksız devam edeceği belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Rıdvan Korkulutaş