Bingöl'de uyuşturucu tarlalarına operasyon, 1 milyon kök kenevir ele geçirildi
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Bingöl'de uyuşturucu tarlalarına operasyon, 1 milyon kök kenevir ele geçirildi

Bingöl'de jandarma ekipleri tarafından uyuşturucuyla mücadele kapsamında arazide yapılan operasyonda 1 milyon 40 bin adet hint keneviri ile 105 kilogram kubar esrar ele geçirildi,2 şüpheli gözaltına alındı.

Bingöl'de uyuşturucu tarlalarına operasyon, 1 milyon kök kenevir ele geçirildi
29.06.2020 15:00 | Son Güncelleme: 29.06.2020 15:26

Bingöl'de jandarma ekipleri tarafından uyuşturucuyla mücadele kapsamında arazide yapılan operasyonda 1 milyon 40 bin adet hint keneviri ile 105 kilogram kubar esrar ele geçirildi,2 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığınca Uyuşturucu ve Bağımlılıkla Mücadele kapsamında yürütülen istihbari çalışmalar neticesinde, Bingöl İli sınırları içerisinde farklı noktalarda yasadışı kenevir bitkisi ekimi yapıldığı bilgisinin alınması üzerine, 8 farklı noktada icra edilen operasyonda, 1.040.000 kök kenevir bitkisi ve 105 kg kubar esrar ele geçirilerek 2 şüpheli yakalanmıştır. Güvenlik güçlerimiz, bölge halkımızın da desteğiyle ilimiz genelinde uyuşturucu veya uyarıcı madde ile mücadeleye aralıksız olarak devam etmektedir" denildi. - BİNGÖL

Kaynak: İHA

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