Bingöl'de uyuşturucu operasyonunda 11 zanlı yakalandı

SOLHAN, BİNGÖL (AA) - Bingöl'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent merkezi ve Solhan ilçesi kırsalında gerçekleştirdiği uygulamada 4 aracı durdurdu.

Ekipler, "Unsur" isimli dedektör köpeğinin katılımıyla araçlarda yaptığı aramada, 142 gram metamfetamin ele geçirdi.

Operasyonda, 11 zanlı gözaltına alındı.