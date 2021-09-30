Bingöl'de uyuşturucu operasyonunda 11 zanlı yakalandı
AA / Rıdvan Korkulutaş - Haberler | Güncel
Bingöl'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı.
SOLHAN, BİNGÖL (AA) - Bingöl'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent merkezi ve Solhan ilçesi kırsalında gerçekleştirdiği uygulamada 4 aracı durdurdu.
Ekipler, "Unsur" isimli dedektör köpeğinin katılımıyla araçlarda yaptığı aramada, 142 gram metamfetamin ele geçirdi.
Operasyonda, 11 zanlı gözaltına alındı.
AA / Rıdvan Korkulutaş - Son Dakika Haberleri