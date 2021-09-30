Bingöl'de uyuşturucu operasyonunda 11 zanlı yakalandı - Haberler
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Bingöl'de uyuşturucu operasyonunda 11 zanlı yakalandı

AA / Rıdvan Korkulutaş - Haberler | Güncel
Bingöl'de uyuşturucu operasyonunda 11 zanlı yakalandı

Bingöl'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı.

SOLHAN, BİNGÖL (AA) - Bingöl'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent merkezi ve Solhan ilçesi kırsalında gerçekleştirdiği uygulamada 4 aracı durdurdu.

Ekipler, "Unsur" isimli dedektör köpeğinin katılımıyla araçlarda yaptığı aramada, 142 gram metamfetamin ele geçirdi.

Operasyonda, 11 zanlı gözaltına alındı.

AA / Rıdvan Korkulutaş - Son Dakika Haberleri
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