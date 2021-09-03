Bingöl'de uyuşturucu operasyonu

Bingöl'de jandarma ekipleri, uyuşturucu operasyonu düzenledi.

Bingöl'de jandarma ekipleri, uyuşturucu operasyonu düzenledi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerin, Genç ilçesi kırsalında yaptığı çalışmalarda, 3 kilo 400 gram kubar esrar, 282 kök Hint keneviri ve 3 bin 400 kök skunk ele geçirildiği belirtildi.

Açıklamada, güvenlik güçlerinin bölge halkının desteğiyle uyuşturucuyla mücadeleye kararlılıkla devam edileceği vurgulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aydın Arık