Bingöl'de uyuşturucu operasyonu
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Bingöl'de uyuşturucu operasyonu

Bingöl'de uyuşturucu operasyonu
Anadolu Ajansı / Aydın Arık - Haberler | Güncel

Bingöl'de jandarma ekipleri, uyuşturucu operasyonu düzenledi.

Bingöl'de jandarma ekipleri, uyuşturucu operasyonu düzenledi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerin, Genç ilçesi kırsalında yaptığı çalışmalarda, 3 kilo 400 gram kubar esrar, 282 kök Hint keneviri ve 3 bin 400 kök skunk ele geçirildiği belirtildi.

Açıklamada, güvenlik güçlerinin bölge halkının desteğiyle uyuşturucuyla mücadeleye kararlılıkla devam edileceği vurgulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aydın Arık

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