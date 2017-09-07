Bingöl'de Uyuşturucu Operasyonu

Bingöl'de düzenlenen operasyonda, 148 kilogram esrar ve 1 milyon 50 bin kök Hint keneviri ele geçirildi.



Valilikten yapılan açıklamada, jandarma ekiplerince Genç ilçesine bağlı Yazkonağı köyü Sarısu Mahallesi eski Sarısu mevkisinde düzenlenen operasyonda, bir tarlada kurutulmaya bırakılmış 148 kilogram kubar esrar ile 3 farklı noktada yaklaşık 1 milyon 50 bin kök Hint keneviri ele geçirildiği belirtildi.



Açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu ile mücadeleye aralıksız devam edileceği vurgulandı.