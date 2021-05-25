Bingöl'de uyuşturucu operasyonu: 2 şüpheli tutuklandı
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Bingöl'de uyuşturucu operasyonu: 2 şüpheli tutuklandı

Bingöl'de uyuşturucu operasyonu: 2 şüpheli tutuklandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bingöl'de yapılan uyuşturucu operasyonunda 1 kilo 771 gram metamfetamin ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Bingöl'de yapılan uyuşturucu operasyonunda 1 kilo 771 gram metamfetamin ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, " İl Jandarma Komutanlığı KOM (Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele) Şube Müdürlüğü unsurlarınca yürütülen istihbari ve teknik çalışmalar neticesinde,merkez ilçe kırsalında icra edilen uygulamada bir araç durdurulmuş ve araç içerisinde 2 şahsın olduğu tespit edilmiştir. Ezber ve İmla isimli Uyuşturucu Madde Arama Köpeklerinin araca tepki vermesi üzerine adli makamlardan alınan arama kararına istinaden icra edilen arama faaliyetinde araç içerisinde 206 gram kristal metamfetamin maddesi ve 2 adet hassas terazi ele geçirilerek 2 şüpheli gözaltına alınmıştır. Aynı gün şüphelilerden birinin Bingöl'de bulunan ofisinde adli makamlardan alınan arama kararına istinaden icra edilen arama faaliyetinde 1.5 litre sıvı (1.560) gram metamfetamin ve 5 gram kristal metamfetamin maddesi olmak üzere icra edilen 2 arama faaliyetinde toplamda 1.771 gram metamfetamin maddesi ve 2 adet hassas terazi ele geçirilmiştir. 2 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak Bingöl M tipi Kapalı Cezaevine teslim edilmiştir" denildi. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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