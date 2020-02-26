Bingöl'de uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama
Haberler » 3. Sayfa » Bingöl'de uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama - Haberler

Bingöl'de uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Bingöl'de jandarma ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda 6 kilogram toz esrar ile 2 kilogram kenevir tohumu ele geçirildi,gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

26.02.2020 15:56 | Son Güncelleme: 26.02.2020 15:56
Bingöl'de uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

'de ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda 6 kilogram toz esrar ile 2 kilogram kenevir tohumu ele geçirildi,gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.


Edinilen bilgilere göre,İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yaptı. Ekiplerin yaptığı istihbari çalışmalar neticesinde, 2 şüpheli belirlendi. Şüphelilerin uyuşturucuyu saklandığı belirlenen Genç ilçesi kırsalında bir adrese operasyon düzenlendi,narkotik köpekleri Vana ve Öğle ile arama yapıldı. Köpeklerin tepki verdiği yerde 6 kilogram toz esrar, 2 kilogram kenevir tohumu ve uyuşturucu maddeleri elemede kullanıldığı değerlendirilen 6 adet elek ele geçirildi. Operasyonda 2 şüpheli de gözaltına alındı.


Jandarmada ifadesi alınan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 1'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, diğeri ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. - BİNGÖL

Kaynak: İHA

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler